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***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.07.2020 14:03
GÜNCEL HABERLER



***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EROL ALTINTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 0.21
Yusuf GEZGÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fikriye Filiz HASESKİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 0,02
Engin TÜRKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ŞAFAK ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ZEKİ MURAT URAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Erol ALTINTUĞ Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf GEZGÖR Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fikriye Filiz HASESKİ Yönetim Kurulu Üyesi
Engin TÜRKER Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki Murat URAL Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak ŞİMŞEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Hakan KOCAMAN Genel Müdür Yardımcısı
Osman Engin PEKDEMİR İç Denetim Bölüm Başkanı
Filiz MÜSTECEP Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
Caner HOPLAMAZ Müdür
Cengiz GÜRBÜZ Müdür
Emek ÖZTÜRK Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854027


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 2,20 95.967.095 % 10,00  
OZGYO 2,31 151.661.958 % 10,00  
KENT 621,60 5.026.945 % 10,00  
MAALT 85,35 21.246.913 % 9,99  
NIBAS 11,57 9.676.980 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5541 8,5970 % 0,43  
Frank 7,2387 7,2823 % 0,37  
Riyal 1,8221 1,8313 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 -6,32  
Altın Gr. 390 390 -0,00  
Cumhuriyet 2.526 2.545 -1,40  
Tam 2.600 2.612 -1,50  
Yarım 1.263 1.278 -0,70  
Çeyrek 631 640 -0,40  
Gümüş.Ons 17,84 17,89 -0,14  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,02  
B. Petrol 42,30 42,30 0,27  
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