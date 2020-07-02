***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.07.2020 14:03
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EROL ALTINTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 0.21
Yusuf GEZGÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fikriye Filiz HASESKİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 0,02
Engin TÜRKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ŞAFAK ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ZEKİ MURAT URAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Erol ALTINTUĞ Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf GEZGÖR Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fikriye Filiz HASESKİ Yönetim Kurulu Üyesi
Engin TÜRKER Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki Murat URAL Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak ŞİMŞEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Hakan KOCAMAN Genel Müdür Yardımcısı
Osman Engin PEKDEMİR İç Denetim Bölüm Başkanı
Filiz MÜSTECEP Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
Caner HOPLAMAZ Müdür
Cengiz GÜRBÜZ Müdür
Emek ÖZTÜRK Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854027
BIST
15:21116.741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.426,30
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.845
En Düşük
115.746
15:216,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:217,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0399
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:21389,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,30
|Açılış
|: 389,63
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|95.967.095
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|151.661.958
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.026.945
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.246.913
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.676.980
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,16
|3.875.658
|% -4,80
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,56
|12.635.816
|% -3,41
|
|GARAN
|8,34
|913.863.274
|% 0,48
|
|SISE
|5,86
|652.421.812
|% 5,21
|
|THYAO
|12,27
|604.023.012
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,06
|575.727.461
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,26
|559.731.150
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,06
|575.727.461
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,02
|238.250.592
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|332.848.982
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,26
|559.731.150
|% 0,93
|
|CEMAS
|1,67
|271.281.052
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5541
|8,5970
|% 0,43
|
|Frank
|7,2387
|7,2823
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-6,32
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|-1,40
|
|Tam
|2.600
|2.612
|-1,50
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|-0,70
|
|Çeyrek
|631
|640
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,27
|
Seans Raporu
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-
15:36PEGYO
Yüzde 6.52 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 129, 218 adet işlem
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15:35BRKSN
Yüzde 4.52 oranında artışla 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 698, 159 adet işlem
-
15:34SNPAM
Yüzde 7.89 oranında artışla 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 129 adet işlem
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1346, 65 artarak (% 1.02 ) 133, 828
-
15:33PETUN
Yüzde 5.15 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 591, 422 adet işlem