***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)EROL ALTINTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 0.21Yusuf GEZGÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkan VekiliFikriye Filiz HASESKİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 0,02Engin TÜRKER Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiŞAFAK ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiZEKİ MURAT URAL Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviErol ALTINTUĞ Yönetim Kurulu BaşkanıYusuf GEZGÖR Yönetim Kurulu Başkan VekiliFikriye Filiz HASESKİ Yönetim Kurulu ÜyesiEngin TÜRKER Yönetim Kurulu ÜyesiZeki Murat URAL Yönetim Kurulu ÜyesiŞafak ŞİMŞEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürHakan KOCAMAN Genel Müdür YardımcısıOsman Engin PEKDEMİR İç Denetim Bölüm BaşkanıFiliz MÜSTECEP Mali İşler ve Muhasebe MüdürüCaner HOPLAMAZ MüdürCengiz GÜRBÜZ MüdürEmek ÖZTÜRK Mali İşler ve Muhasebe Yönetmenihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854027BIST