***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.07.2020 09:36
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Erol ALTINTUĞ Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf GEZGÖR Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fikriye Filiz HASESKİ Yönetim Kurulu Üyesi
Engin TÜRKER Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki Murat URAL Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak ŞİMŞEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Osman Engin PEKDEMİR İç Denetim Bölüm Başkanı
Filiz MÜSTECEP Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
Caner HOPLAMAZ Müdür
Cengiz GÜRBÜZ Müdür
Emek ÖZTÜRK Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860635
BIST
10:53120.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 795,68
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
10:536,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8595
En Düşük
6,8434
10:537,8493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
10:53401,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,94
|Açılış
|: 401,63
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.734.143
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|2.640.382
|% 9,99
|
|PKENT
|490,00
|346.920
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|4.982.212
|% 9,98
|
|DITAS
|27,60
|1.112.590
|% -8,31
|
|LUKSK
|20,84
|1.024.106
|% -6,63
|
|TRGYO
|4,86
|111.905.879
|% -6,54
|
|KUTPO
|48,88
|21.419.546
|% -4,44
|
|DOBUR
|21,44
|498.372
|% -4,29
|
|GUSGR
|5,54
|305.987.391
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,32
|235.269.732
|% 0,87
|
|AFYON
|4,50
|177.706.583
|% 4,17
|
|ASELS
|33,28
|159.444.709
|% 0,42
|
|ODAS
|2,90
|137.363.001
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,32
|235.269.732
|% 0,87
|
|GUSGR
|5,54
|305.987.391
|% 2,21
|
|TSKB
|1,28
|69.139.288
|% 0,79
|
|ODAS
|2,90
|137.363.001
|% 1,40
|
|USAK
|1,93
|90.050.793
|% 4,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6677
|8,7112
|% 0,15
|
|Frank
|7,2766
|7,3204
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|4,37
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.606
|2.629
|6,10
|
|Tam
|2.684
|2.698
|6,30
|
|Yarım
|1.303
|1.320
|3,10
|
|Çeyrek
|653
|661
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,49
|4,49
|0,11
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,31
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