***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviErol ALTINTUĞ Yönetim Kurulu BaşkanıYusuf GEZGÖR Yönetim Kurulu Başkan VekiliFikriye Filiz HASESKİ Yönetim Kurulu ÜyesiEngin TÜRKER Yönetim Kurulu ÜyesiZeki Murat URAL Yönetim Kurulu ÜyesiŞafak ŞİMŞEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürOsman Engin PEKDEMİR İç Denetim Bölüm BaşkanıFiliz MÜSTECEP Mali İşler ve Muhasebe MüdürüCaner HOPLAMAZ MüdürCengiz GÜRBÜZ MüdürEmek ÖZTÜRK Mali İşler ve Muhasebe Yönetmenihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860635BIST