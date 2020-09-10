***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.09.2020 14:57
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı kin İzin Tarihi
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Toros-Adana Şubesi Şube Cemal Paşa Mah. Toros Cad. No:20/A Seyhan / Adana Tarık ATALAN 0322 459 86 82 0322 459 40 03 28.10.2015
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Ankara Şubesi Şube Söğütözü Mahallesi 2176.Cadde Platin Tower No:7F Çankaya / Ankara Sezen Senia KARPEK 0312 312 77 51 0312 312 77 93 28.10.2015
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. İzmir Şubesi Şube Aşık Veysel Mah. Yeşillik Cad. No:379 Karabağlar/İzmir Ayşegül ÖZKAYNAK 0232 484 19 17 0232 441 07 48 28.10.2015
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Etiler Şubesi Şube Nispetiye Mah. Gonca Sok. No:2 Beşiktaş/İstanbul Volkan KÜLEŞ 0212 358 61 58 0212 263 08 87 28.10.2015
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Caddebostan Şubesi Şube Bağdat Cad. No:261 Kadıköy/İstanbul Nida Elka İÇER 0216 302 88 31 0216 355 04 57 28.10.2015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874406
BIST
16:091.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.105
En Düşük
1.094
16:097,4542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0307
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4499
16:098,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0384
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
16:09469,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,87
|Açılış
|: 469,75
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler16:09
|KONYA
|486,20
|85.401.466
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,82
|171.864.894
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|520.281
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.821.502
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.280.350.452
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|30.912.481
|% -9,97
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|494.873.724
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|984.160.229
|% -9,92
|
|PETKM
|4,32
|2.195.370.652
|% -4,21
|
|FENER
|44,32
|1.280.350.452
|% -9,99
|
|GARAN
|6,86
|1.105.135.943
|% 1,48
|
|ZOREN
|2,82
|1.024.416.657
|% -2,42
|
|TSPOR
|6,45
|984.160.229
|% -9,92
|
|PETKM
|4,32
|2.195.370.652
|% -4,21
|
|ZOREN
|2,82
|1.024.416.657
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,51
|318.039.195
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|298.696.583
|% 3,42
|
|GSRAY
|4,31
|843.468.027
|% -9,83
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4497
|7,4542
|% -0,41
|
|Euro
|8,8689
|8,8762
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,6429
|9,6913
|% -0,68
|
|Frank
|8,1917
|8,2411
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9822
|1,9921
|% -0,44
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|11,30
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|4,00
|
|Tam
|3.099
|3.178
|10,21
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|4,94
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,05
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|-0,54
|