***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.12.2020 15:59
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Erol ALTINTUĞ Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf GEZGÖR Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fikriye Filiz HASESKİ Yönetim Kurulu Üyesi
Engin TÜRKER Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki Murat URAL Yönetim
16:181.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.334
En Düşük
1.316
16:187,8193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0423
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8007
16:189,5084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0086
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4805
16:18461,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 461,72
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler16:18
|INVEO
|34,98
|26.991.154
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|343.536.142
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.343.628
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|825.007.933
|% 9,96
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|TSKB
|2,08
|2.101.234.243
|% -7,14
|
|TSKB
|2,08
|2.101.234.243
|% -7,14
|
|GARAN
|9,22
|1.900.719.097
|% 0,00
|
|PETKM
|4,35
|1.501.293.164
|% 2,84
|
|DOHOL
|2,88
|1.490.545.777
|% 9,92
|
|THYAO
|12,28
|1.079.641.357
|% 0,24
|
|TSKB
|2,08
|2.101.234.243
|% -7,14
|
|DOHOL
|2,88
|1.490.545.777
|% 9,92
|
|EKGYO
|2,20
|772.471.417
|% 1,38
|
|PETKM
|4,35
|1.501.293.164
|% 2,84
|
|GARAN
|9,22
|1.900.719.097
|% 0,00
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8126
|7,8193
|% -0,54
|
|Euro
|9,5000
|9,5084
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4765
|10,5290
|% 0,00
|
|Frank
|8,7312
|8,7838
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0769
|2,0873
|% -0,60
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|11,89
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.120
|35,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|28,52
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|13,79
|
|Çeyrek
|741
|758
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,09
|48,09
|-0,16
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:30DOHOL
Yüzde 9.92 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 530, 543, 594 adet işlem
-
16:29POLHO
Yüzde 6.25 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 604, 786 adet işlem
-
16:28DOHOL
Yüzde 9.92 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 528, 023, 908 adet işlem
-
16:27XU100
Endeks 1, 331 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 21, 686.00 milyon TL de
-
16:27EUKYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 635, 286 adet işlem