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***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.12.2020 15:59



***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Erol ALTINTUĞ Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf GEZGÖR Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fikriye Filiz HASESKİ Yönetim Kurulu Üyesi
Engin TÜRKER Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki Murat URAL Yönetim
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:181.331
Değişim :  0,41% |  5,46
Açılış :  1.328  
Önceki Kapanış :  1.325  
En Yüksek
1.334 En Düşük
1.316
BIST En Aktif Hisseler16:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 34,98 26.991.154 % 10,00  
UFUK 16,28 864.387 % 10,00  
TSPOR 5,07 343.536.142 % 9,98  
SILVR 5,18 90.343.628 % 9,98  
SELEC 16,67 825.007.933 % 9,96  
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16:18 Alış Satış %  
Dolar 7,8126 7,8193 % -0,54  
Euro 9,5000 9,5084 % -0,09  
Sterlin 10,4765 10,5290 % 0,00  
Frank 8,7312 8,7838 % -0,11  
Riyal 2,0769 2,0873 % -0,60  
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16:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.840 11,89  
Altın Gr. 462 462 -0,29  
Cumhuriyet 3.074 3.120 35,00  
Tam 3.056 3.133 28,52  
Yarım 1.477 1.516 13,79  
Çeyrek 741 758 6,90  
Gümüş.Ons 24,05 24,08 0,05  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 -0,03  
B. Petrol 48,09 48,09 -0,16  
Seans Raporu 16:18
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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