***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.02.2021 10:59
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Toros-Adana Şubesi Şube Cemal Paşa Mah. Toros Cad. No:20/A Seyhan / Adana Tarık ATALAN 0322 459 86 82 0322 459 40 03 28.10.2015
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Ankara Şubesi Şube Söğütözü Mahallesi 2176.Cadde Platin Tower No:7F Çankaya / Ankara 0312 312 77 51 0312 312 77 93 28.10.2015
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. İzmir Şubesi Şube Aşık Veysel Mah. Yeşillik Cad. No:379 Karabağlar/İzmir Ayşegül ÖZKAYNAK 0232 484 19 17 0232 441 07 48 28.10.2015
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Etiler Şubesi Şube Nispetiye Mah. Gonca Sok. No:2 Beşiktaş/İstanbul Volkan KÜLEŞ 0212 358 61 58 0212 263 08 87 28.10.2015
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Caddebostan Şubesi Şube Bağdat Cad. No:261 Kadıköy/İstanbul Nida Elka İÇER 0216 302 88 31 0216 355 04 57 28.10.2015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912610
BIST
12:151.502
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 19,38
|Açılış
|: 1.510
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|Önceki Kapanış
|: 1.483
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1.515
En Düşük
1.495
12:157,1944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 7,1900
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:158,7980
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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12:15414,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
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|Açılış
|: 414,02
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|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler12:14
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|1.148.210
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|EKIZ
|7,21
|58.408
|% -5,75
|
|KRONT
|59,85
|17.854.045
|% -5,60
|
|PETKM
|5,39
|1.054.787.892
|% 4,46
|
|THYAO
|13,13
|604.530.130
|% 2,34
|
|KARSN
|4,68
|587.591.109
|% -0,43
|
|SASA
|43,20
|558.603.870
|% 8,16
|
|KOZAL
|134,90
|465.783.839
|% 1,05
|
|PETKM
|5,39
|1.054.787.892
|% 4,46
|
|EKGYO
|2,34
|436.089.929
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,92
|125.866.087
|% 2,22
|
|KARSN
|4,68
|587.591.109
|% -0,43
|
|TSKB
|1,75
|185.300.145
|% 0,57
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1955
|7,1973
|% 0,39
|
|Euro
|8,7980
|8,8026
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,1495
|10,2004
|% 0,43
|
|Frank
|7,9088
|7,9564
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9105
|1,9201
|% 0,24
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-13,09
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-13,00
|
|Tam
|2.743
|2.813
|-15,65
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-7,58
|
|Çeyrek
|665
|680
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|66,78
|66,78
|0,60
|