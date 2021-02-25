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***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.02.2021 10:59



***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Toros-Adana Şubesi Şube Cemal Paşa Mah. Toros Cad. No:20/A Seyhan / Adana Tarık ATALAN 0322 459 86 82 0322 459 40 03 28.10.2015
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Ankara Şubesi Şube Söğütözü Mahallesi 2176.Cadde Platin Tower No:7F Çankaya / Ankara 0312 312 77 51 0312 312 77 93 28.10.2015
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. İzmir Şubesi Şube Aşık Veysel Mah. Yeşillik Cad. No:379 Karabağlar/İzmir Ayşegül ÖZKAYNAK 0232 484 19 17 0232 441 07 48 28.10.2015
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Etiler Şubesi Şube Nispetiye Mah. Gonca Sok. No:2 Beşiktaş/İstanbul Volkan KÜLEŞ 0212 358 61 58 0212 263 08 87 28.10.2015
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Caddebostan Şubesi Şube Bağdat Cad. No:261 Kadıköy/İstanbul Nida Elka İÇER 0216 302 88 31 0216 355 04 57 28.10.2015




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912610


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Riyal 1,9105 1,9201 % 0,24  
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Altın Gr. 414 414 -1,79  
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Tam 2.743 2.813 -15,65  
Yarım 1.326 1.361 -7,58  
Çeyrek 665 680 -3,79  
Gümüş.Ons 27,89 27,93 -0,01  
Gümüş Gr. 6,44 6,44 0,00  
B. Petrol 66,78 66,78 0,60  
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