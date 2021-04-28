***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2021 16:08
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EROL ALTINTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 0.21
Yusuf GEZGÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fikriye Filiz HASESKİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 0,02
ALİ TUNÇ DORÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ZEKİ MURAT URAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ŞAFAK ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Erol ALTINTUĞ Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf GEZGÖR Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fikriye Filiz HASESKİ Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Tunç DORÖZ Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki Murat URAL Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak ŞİMŞEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Filiz MÜSTECEP Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
Caner HOPLAMAZ Müdür
Emek ÖZTÜRK Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931766
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,2242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0355
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
18:059,9794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0301
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
18:05467,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,94
|Açılış
|: 467,26
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2138
|8,2193
|% 0,37
|
|Euro
|9,9646
|9,9794
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,4241
|11,4814
|% 0,35
|
|Frank
|8,9995
|9,0538
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1845
|2,1954
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-13,13
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,83
|67,83
|1,05
|