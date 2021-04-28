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***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.04.2021 16:08



***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EROL ALTINTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 0.21
Yusuf GEZGÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fikriye Filiz HASESKİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 0,02
ALİ TUNÇ DORÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ZEKİ MURAT URAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ŞAFAK ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Erol ALTINTUĞ Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf GEZGÖR Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fikriye Filiz HASESKİ Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Tunç DORÖZ Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki Murat URAL Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak ŞİMŞEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Filiz MÜSTECEP Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
Caner HOPLAMAZ Müdür
Emek ÖZTÜRK Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931766


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Altın Gr. 467 467 -1,79  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,99 26,01 -0,20  
Gümüş Gr. 6,87 6,87 -0,03  
B. Petrol 67,83 67,83 1,05  
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