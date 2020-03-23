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***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

23.03.2020 20:51
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***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25 / 10 /2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/03/2020
Karar Sayısı
2020 / 9
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                     FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ  :  23.03.2020
KARAR SAYISI                                :  2020 / 9 
  
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ ‘NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI.    
 a) Şirketimizin 01 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
  b) Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de ki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu , kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını  ve faaliyet raporunun işin gelişimi, performansını ve işletmenin finansal durumunu,dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 
 
                                                       Saygılarımızla,
                                                 ANADOLU YATIRIM
                                             MENKUL KIYMETLER A.Ş.
 
 
             
     
 
   
Ferudun CANBAY
            
 
                     
Şafak ŞİMŞEK
                   Yönetim Kurulu Üyesi                         Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831579


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Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,22 13,26 0,63  
Gümüş Gr. 2,79 2,80 0,14  
B. Petrol 27,30 27,30 0,32  
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