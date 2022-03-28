***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.03.2022 12:57
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun toplantısında Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013378
BIST
13:262.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,93
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.190
En Düşük
2.170
13:2614,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0083
|Açılış
|: 14,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
13:2616,2984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
13:26921,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -12,47
|Açılış
|: 921,57
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler13:26
|ULUSE
|85,15
|791.129
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.307.603
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|503.197
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.000.961
|% 9,83
|
|ODAS
|1,83
|566.064.808
|% 8,93
|
|ENSRI
|18,44
|198.112.933
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|56.836.869
|% -9,90
|
|TTRAK
|237,80
|166.334.469
|% -4,31
|
|ACSEL
|27,96
|25.832.964
|% -3,72
|
|UZERB
|39,22
|180.630
|% -3,68
|
|THYAO
|29,12
|2.556.410.533
|% 3,41
|
|SASA
|61,95
|1.365.858.108
|% 3,25
|
|KRDMD
|15,32
|789.031.550
|% 0,13
|
|KARSN
|5,13
|722.304.002
|% 3,64
|
|EREGL
|32,82
|580.623.718
|% -1,14
|
|ODAS
|1,83
|566.064.808
|% 8,93
|
|KARSN
|5,13
|722.304.002
|% 3,64
|
|THYAO
|29,12
|2.556.410.533
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,32
|200.779.871
|% 1,75
|
|DOHOL
|3,28
|222.393.062
|% 1,55
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8327
|14,8389
|% 0,06
|
|Euro
|16,2881
|16,2984
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,4391
|19,5366
|% -0,27
|
|Frank
|15,8035
|15,8987
|% -0,44
|
|Riyal
|3,9435
|3,9633
|% 0,05
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-26,23
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-12,11
|
|Cumhuriyet
|6.103
|6.195
|-85,00
|
|Tam
|6.077
|6.229
|-82,28
|
|Yarım
|2.937
|3.013
|-39,80
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|-19,90
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,24
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,48
|