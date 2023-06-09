***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Entegre Rapor
09.06.2023 09:50
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Entegre Rapor )
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Entegre Rapor
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Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılına ilişkin yayımlanan ilk Entegre Raporuna ekte yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157534
BIST
11:315.580
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 25,57
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.537
En Yüksek
5.617
11:3123,4992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,3894
|Açılış
|: 23,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
11:3125,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,3012
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
11:311.481,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 20,62
|Açılış
|: 1.481,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler11:30
|OSMEN
|107,40
|41.639.274
|% 9,98
|
|PENTA
|25,36
|108.075.942
|% 9,97
|
|EGPRO
|100,60
|51.815.222
|% 9,95
|
|BURVA
|59,15
|21.495.005
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,90
|50.683.183
|% 8,98
|
|DOGUB
|13,61
|4.622.432
|% -9,99
|
|EUKYO
|4,88
|4.538.070
|% -6,15
|
|SONME
|36,32
|7.367.286
|% -4,42
|
|BALAT
|15,26
|76.300
|% -3,48
|
|ETILR
|16,05
|19.846.615
|% -3,43
|
|THYAO
|172,90
|3.373.392.334
|% 0,76
|
|KRDMD
|21,90
|1.789.701.843
|% 3,40
|
|EREGL
|36,84
|1.191.109.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|18,57
|1.163.561.100
|% -0,43
|
|SASA
|66,20
|1.093.103.407
|% 0,46
|
|EKGYO
|7,95
|804.356.889
|% 1,15
|
|KRDMD
|21,90
|1.789.701.843
|% 3,40
|
|YKBNK
|12,34
|968.324.541
|% -0,48
|
|ISCTR
|13,57
|1.028.201.522
|% -0,15
|
|AKBNK
|18,57
|1.163.561.100
|% -0,43
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,4885
|23,4932
|% 1,66
|
|Euro
|25,3308
|25,3644
|% 1,19
|
|Sterlin
|29,3856
|29,5329
|% 1,51
|
|Frank
|25,9811
|26,1376
|% 1,45
|
|Riyal
|6,2461
|6,2774
|% 1,61
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-3,38
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|20,91
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.821
|4.902
|33,00
|
|Çeyrek
|2.403
|2.458
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,39
|18,42
|0,37
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-0,08
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45SOKE
Yüzde 5.36 oranında artışla 13.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 748, 137 adet işlem
-
11:43PNLSN
Yüzde 5.08 oranında artışla 41.40 lira fiyatla işlem gören hissede 304, 919 adet işlem
-
11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 39 artarak (% 0.20 ) 6, 223
-
11:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, EREGL
-
11:42XU100
Endeks 5, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 26, 632.00 milyon TL de