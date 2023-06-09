***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Entegre Rapor









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Entegre Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEntegre RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılına ilişkin yayımlanan ilk Entegre Raporuna ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157534BIST