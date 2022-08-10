***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.08.2022 20:32
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait ara dönem faaliyet raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054379
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 44,42
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0185
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8094
18:0518,4372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1595
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
18:051.029,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,46
|Açılış
|: 1.029,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.027,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8689
|17,8824
|% -0,09
|
|Euro
|18,4053
|18,4372
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,7691
|21,8782
|% 0,93
|
|Frank
|18,8771
|18,9908
|% 0,89
|
|Riyal
|4,7365
|4,7602
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-3,39
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-5,24
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.881
|6.974
|-23,00
|
|Yarım
|3.353
|3.410
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.704
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|97,41
|97,41
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046