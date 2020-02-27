***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5, 23 23.313.811 18.689.686Satışların Maliyeti23 -14.531.841 -11.957.339TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.781.970 6.732.347BRÜT KAR (ZARAR)8.781.970 6.732.347Genel Yönetim Giderleri24 -1.770.749 -1.557.701Pazarlama Giderleri24 -4.930.372 -3.957.760Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 816.855 554.356Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -663.959 -408.249ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.233.745 1.362.993Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 909.544 231.251Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -221.957 -178.481Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -123.732 -81.065FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.797.600 1.334.698Finansman Gelirleri28 1.230.218 3.093.380Finansman Giderleri28 -2.082.369 -4.052.020SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.945.449 376.058Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-649.512 -277.172Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -450.702 -261.271Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -198.810 -15.901SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.295.937 98.886DÖNEM KARI (ZARARI)1.295.937 98.886Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4 274.433 110.570Ana Ortaklık Payları1.021.504 -11.684Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 30 1,72520000 -0,01970000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.157.114 2.818.246Dönem Karı (Zararı)1.295.937 98.886Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.547.813 2.808.414Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5, 15, 16, 17, 25 1.743.205 1.496.750Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler34 148.884 156.292Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler34 81.121 72.146Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 314.465 259.787Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler237.332 636.094Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler34 34.210 16.347Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 123.732 81.065Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 649.512 277.172Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler27 -263.098 -30.836Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-521.550 -156.403İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler841.074 150.654Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-337.466 -651.258Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-142.718 -280.983Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-402.022 -423.476Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.610.696 982.444Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler112.584 523.927Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.684.824 3.057.954Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -47.418 -52.701Vergi İadeleri (Ödemeleri)-480.292 -187.007YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.526.174 -1.372.787İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları4 -114.189 -105.069Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri411.051 105.946Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16,17 -1.823.036 -1.610.169Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)34 0 236.505FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.489.217 -4.115.991Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 2.427.127 1.491.673Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -2.662.159 -4.807.590Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -136.284 0Ödenen Temettüler-450.144 -382.564Ödenen Faiz7 -531.131 -552.684Alınan Faiz257.692 292.337Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)34 -394.318 -157.163YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.141.723 -2.670.532Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-101.957 2.027.706NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.039.766 -642.826DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.756.359 5.399.185DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.796.125 4.756.359Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 5.814.721 4.770.052Finansal Yatırımlar9 380.280 21.163Ticari Alacaklar10 2.727.201 2.413.804İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 290.784 230.018İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.436.417 2.183.786Diğer Alacaklar11 165.655 102.028İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 102.678 28.377İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar62.977 73.651Türev Araçlar8 3.492 0Stoklar12 2.257.493 1.943.100Peşin Ödenmiş Giderler13 639.946 496.865Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 229.259 168.428Diğer Dönen Varlıklar21 465.909 439.255İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar465.909 439.255ARA TOPLAM12.683.956 10.354.695TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.683.956 10.354.695DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar798 792Ticari Alacaklar10 1.619 1.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.619 1.437Diğer Alacaklar11 76.654 52.866İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 21.394 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar55.260 52.866Türev Araçlar8 0 47.010Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 62.013 71.195Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 145.224 113.362Maddi Duran Varlıklar16 12.006.521 10.753.432Kullanım Hakkı Varlıkları14 396.115 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.524.195 16.956.534Şerefiye17 3.221.352 2.612.996Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 16.302.843 14.343.538Peşin Ödenmiş Giderler13 358.813 407.495Ertelenmiş Vergi Varlığı29 694.454 675.375Diğer Duran Varlıklar21 6.113 997TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.272.519 29.080.495TOPLAM VARLIKLAR45.956.475 39.435.190KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 757.458 830.699İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar31, 7a 0 328.327İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar757.458 502.372Banka Kredileri7a 757.458 502.372Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.539.089 1.524.416İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31, 7a 0 196.784Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7a 0 196.784İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.539.089 1.327.632Banka Kredileri7a 882.925 1.294.738Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 130.523 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 525.641 32.894Ticari Borçlar10 5.293.722 3.600.610İlişkili Taraflara Ticari Borçlar31 486.304 282.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.807.418 3.318.032Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 81.955 77.035Diğer Borçlar11 1.423.121 1.472.436İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.423.121 1.472.436Türev Araçlar8 13.360 29.832Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 44.010 58.592Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 29.714 17.051Kısa Vadeli Karşılıklar20 174.064 194.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar115.224 113.218Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar58.840 81.511Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 213.122 100.458ARA TOPLAM9.569.615 7.905.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.569.615 7.905.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 8.253.494 6.873.565İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.253.494 6.873.565Banka Kredileri7a 1.622.498 797.835Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 315.528 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 6.315.468 6.075.730Ticari Borçlar10 10.864 44.207İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.864 44.207Diğer Borçlar11 473.497 391.376İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar473.497 391.376Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 2.128 975Uzun Vadeli Karşılıklar20 188.435 143.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar188.435 143.175Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 3.073.271 2.741.615Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 211.759 206.375TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.213.448 10.401.288TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.783.063 18.307.146ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.970.407 11.175.082Ödenmiş Sermaye22 592.105 592.105Sermaye Düzeltme Farkları22 63.583 63.583Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.434.374 2.765.214Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu6.773 6.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.978 -23.464Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.978 -23.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.522.459 3.443.292Yabancı Para Çevrim Farkları5.712.414 4.118.158Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.189.955 -674.866Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 372.939 342.931Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.984.648 3.996.332Net Dönem Karı veya Zararı1.021.504 -11.684Kontrol Gücü Olmayan Paylar4 11.203.005 9.952.962TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.173.412 21.128.044TOPLAM KAYNAKLAR45.956.475 39.435.190Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.361.784 28.769 317.921 3.260.176 149.420 9.811.700 5.853.895 15.665.595Transferler-25.010 25.010 149.420 -149.420Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.003 1.756.374 -703.635 -11.684 1.042.058 1.126.930 2.168.988Dönem Karı (Zararı)-11.684 -11.684 110.570 98.886Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.003 1.756.374 -703.635 1.053.742 1.016.360 2.070.102Sermaye Arttırımı42.890 42.890Kar Payları22 -251.910 -251.910 -130.654 -382.564Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması3 3.903.478 3.903.478Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 586.736 586.736 -823.189 -236.453Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-13.502 -13.502 -20.388 -33.890Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.158 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.082 9.952.962 21.128.044Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.158 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.082 9.952.962 21.128.044Transferler-30.008 30.008 -11.684 11.684Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.514 1.594.256 -515.089 1.021.504 2.096.157 1.399.355 3.495.512Dönem Karı (Zararı)1.021.504 1.021.504 274.433 1.295.937Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.514 1.594.256 -515.089 1.074.653 1.124.922 2.199.575Kar Payları22 -300.832 -300.832 -149.312 -450.144Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 3.984.648 1.021.504 12.970.407 11.203.005 24.173.412Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.295.937 98.886DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.251 1.277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -10.112 1.603Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.861 -326Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.861 -326Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.207.826 2.068.825Yabancı Para Çevrim Farkları2.864.074 2.860.567Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)2.864.074 2.860.567Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-227.309 216.312Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)32 -572.837 -1.229.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler143.898 221.554Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri143.898 221.554DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.199.575 2.070.102TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.495.512 2.168.988Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.399.355 1.126.930Ana Ortaklık Payları2.096.157 1.042.058http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822265BIST