***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,23 26.742.693 23.076.564Satışların Maliyeti23 -16.799.303 -14.320.243TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.943.390 8.756.321BRÜT KAR (ZARAR)9.943.390 8.756.321Genel Yönetim Giderleri24 -2.057.227 -1.770.749Pazarlama Giderleri24 -5.210.101 -4.908.553Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 859.096 626.898Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -817.959 -457.759ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.717.199 2.246.158Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 474.495 909.544Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -158.417 -221.957Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -249.004 -123.732FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.784.273 2.810.013Finansman Gelirleri28 2.258.422 1.096.839Finansman Giderleri28 -2.975.745 -1.948.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.066.950 1.957.862Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-610.076 -652.273Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -610.283 -411.564Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 207 -240.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.456.874 1.305.589DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31 -3.964 3.006DÖNEM KARI (ZARARI)1.452.910 1.308.595Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4 638.151 274.433Ana Ortaklık Payları814.759 1.034.162Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Tam TL) 30 1,38270000 1,74150000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç (Tam TL) 30 -0,00670000 0,00510000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.956.927 4.157.115Dönem Karı (Zararı)1.452.910 1.308.595Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zar 3.548.904 2.551.399Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,15,16,17,25 2.073.049 1.743.205Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler35 72.414 4 249.004 123.732Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 610.076 652.273Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler27 -115.062 -263.098Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-316.875 -520.726İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler514.907 824.831Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.082 -337.466Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-115.963 -142.718Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-471.966 -402.022Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler836.118 1.610.696Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler271.800 96.341Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.516.721 4.684.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -52.117 -47.418Vergi İadeleri (Ödemeleri)-507.677 -480.292YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.515.021 -1.526.174İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları4 -126.393 -114.189Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri357.218 411.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16,17 -1.745.846 -1.823.036FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.113.782 -1.489.217Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 5.493.058 2.427.127Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -5.818.335 -2.662.159Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -191.541 -136.284Ödenen Temettüler-604.324 -450.144Ödenen Faiz7 -634.372 -531.131Alınan Faiz269.816 257.692Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)35 371.916 -394.318YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.328.124 1.141.724Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi383.886 -101.958NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.712.010 1.039.766DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.796.125 4.756.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.508.135 5.796.125Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 8.524.950 5.814.721 4.770.052Finansal Yatırımlar9 23.164 380.280 21.163Ticari Alacaklar10 2.687.383 2.727.201 2.413.804İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar32 322.831 290.784 230.018İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.364.552 2.436.417 2.183.786Diğer Alacaklar11 162.530 165.655 118.508İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32 115.371 102.678 44.857İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar47.159 62.977 73.651Türev Araçlar8 135.109 3.492 0Stoklar12 2.708.747 2.257.493 1.943.100Peşin Ödenmiş Giderler13 665.050 639.946 493.737Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 289.661 229.259 168.428Diğer Dönen Varlıklar21 457.722 465.909 439.255İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar457.722 465.909 439.255ARA TOPLAM15.654.316 12.683.956 10.368.047Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 15.095 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.669.411 12.683.956 10.368.047DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar799 798 792Ticari Alacaklar10 1.792 1.619 1.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.792 1.619 1.437Diğer Alacaklar11 67.529 76.654 100.399İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32 19.266 21.394 47.533İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar48.263 55.260 52.866Türev Araçlar8 8.279 0 47.010Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 62.013 71.195Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 0 145.224 113.362Maddi Duran Varlıklar16 12.592.066 12.006.521 10.753.432Kullanım Hakkı Varlıkları14 327.253 396.115 254.877Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.466.958 19.524.195 16.956.534Şerefiye17 3.299.250 3.221.352 2.612.996Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 17.167.708 16.302.843 14.343.538Peşin Ödenmiş Giderler13 484.146 358.813 407.495Ertelenmiş Vergi Varlığı29 942.314 636.111 620.593Diğer Duran Varlıklar21 821 6.113 997TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.891.957 33.214.176 29.328.123TOPLAM VARLIKLAR50.561.368 45.898.132 39.696.170KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.327.687 757.458 830.699İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0 328.327Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0 328.327İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.327.687 757.458 502.372Banka Kredileri7a 2.327.494 757.458 502.372Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 193 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 656.805 1.539.089 1.576.272İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0 196.784Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0 196.784İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları656.805 1.539.089 1.379.488Banka Kredileri7a 513.660 882.925 1.294.738Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 112.362 130.523 51.856İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 30.783 525.641 32.894Ticari Borçlar10 6.119.237 5.298.119 3.600.610İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32 569.046 486.304 282.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 5.550.191 4.811.815 3.318.032Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 113.117 81.955 77.035Diğer Borçlar11 2.305.485 1.550.028 1.590.187İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.305.485 1.550.028 1.590.187Türev Araçlar8 78.280 13.360 29.832Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 130.976 44.010 58.592Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 127.950 29.714 17.051Kısa Vadeli Karşılıklar174.542 169.667 194.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 139.468 115.224 113.218Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 35.074 54.443 81.511Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 508.024 213.122 100.458ARA TOPLAM12.542.103 9.696.522 8.075.465TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.542.103 9.696.522 8.075.465UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 9.180.122 8.253.494 7.137.471İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.180.122 8.253.494 7.137.471Banka Kredileri7a 1.816.654 1.622.498 797.835Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 257.907 315.528 263.906İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 7.105.561 6.315.468 6.075.730Ticari Borçlar10 49.528 71.923 44.207İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar49.528 71.923 44.207Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 1.155 0 0Diğer Borçlar11 4.417 20.300 24.613İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.417 20.300 24.613Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4 57.241 0 0Türev Araçlar8 213.420 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 7.531 2.128 975Uzun Vadeli Karşılıklar20 230.367 188.435 143.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar230.367 188.435 143.175Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 3.257.472 3.073.271 2.741.615Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 3.284 211.759 206.375TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.004.537 11.821.310 10.298.431TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.546.640 21.517.832 18.373.896ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.805.764 13.177.295 11.369.312Ödenmiş Sermaye22 592.105 592.105 592.105Sermaye Düzeltme Farkları22 63.583 63.583 63.583Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.364.733 2.434.374 2.765.214Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu6.773 6.773 6.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-32.151 -27.978 -23.464Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.151 -27.978 -23.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.409.983 4.522.459 3.443.292Yabancı Para Çevrim Farkları6.481.026 5.712.414 4.118.158Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.071.043 -1.189.955 -674.866Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 372.939 372.939 342.931Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.213.040 4.178.878 4.178.878Net Dönem Karı veya Zararı814.759 1.034.162 0Kontrol Gücü Olmayan Paylar4 12.208.964 11.203.005 9.952.962TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.014.728 24.380.300 21.322.274TOPLAM KAYNAKLAR50.561.368 45.898.132 39.696.170Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.158 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.082 9.952.962 21.128.044Diğer Düzeltmeler2 178.568 15.662 194.230 194.230Düzeltmelerden Sonraki Tutar592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.158 -674.866 342.931 4.174.900 3.978 11.369.312 9.952.962 21.322.274Transferler-30.008 30.008 3.978 -3.978Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.514 1.594.256 -515.089 1.034.162 2.108.815 1.399.355 3.508.170Dönem Karı (Zararı)1.034.162 1.034.162 274.433 1.308.595Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.514 1.594.256 -515.089 1.074.653 1.124.922 2.199.575Kar Payları22 -300.832 -300.832 -149.312 -450.144Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 4.178.878 1.034.162 13.177.295 11.203.005 24.380.300Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 4.178.878 1.034.162 13.177.295 11.203.005 24.380.300Transferler1.034.162 -1.034.162 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.173 768.612 -881.088 814.759 698.110 1.157.906 1.856.016Dönem Karı (Zararı)814.759 814.759 638.151 1.452.910Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.173 768.612 -881.088 -116.649 519.755 403.106Kar Payları22 -1.069.641 -1.069.641 -151.947 -1.221.588Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.452.910 1.308.595DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.643 -8.251Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -9.387 -10.112Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.744 1.861Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.744 1.861Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar410.749 2.207.826Yabancı Para Çevrim Farkları1.527.916 2.864.074Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-102.090 -227.309Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33 -1.283.115 -572.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler268.038 143.898Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri268.038 143.898DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)403.106 2.199.575TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.856.016 3.508.170Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.157.906 1.399.355Ana Ortaklık Payları698.110 2.108.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913168BIST