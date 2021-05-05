***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 6.159.333 4.513.520Satışların Maliyeti-4.207.390 -3.190.660TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.951.943 1.322.860BRÜT KAR (ZARAR)1.951.943 1.322.860Genel Yönetim Giderleri-527.462 -453.033Pazarlama Giderleri-1.307.596 -1.111.480Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 184.403 148.647Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -195.313 -313.732ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)105.975 -406.738Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 545.393 298.741Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -10.876 -13.288Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -86.160 -55.352FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)554.332 -176.637Finansman Gelirleri21 672.631 442.475Finansman Giderleri21 -624.287 -607.140SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)602.676 -341.302Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4 -186.058 -10.545Dönem Vergi (Gideri) Geliri-195.199 -94.000Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9.141 83.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4 416.618 -351.847DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24 -2.441DÖNEM KARI (ZARARI)416.618 -354.288Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar121.455 -225.690Ana Ortaklık Payları295.163 -128.598Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp) (Tam TL) 23 0,49850000 -0,21310000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp) (Tam TL) 23 0,00000000 -0,00410000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI352.790 -563.605Dönem Karı (Zararı)416.618 -354.288Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)416.618 -351.847Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -2.441Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler522.639 738.351Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 539.054 501.297Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28 9.146 10.695Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28 38.374 30.474Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28 161.739 108.649Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler71.930 241.273Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler28 -45.947 79.801Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 86.160 55.352Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler186.058 10.545Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -75.717 -13.664Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20 -448.158 -286.071İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-413.245 -851.925Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.046.986 -184.625Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler76.976 -64.517Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-515.269 -253.017Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler838.998 -248.966Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler233.036 -100.800Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları526.012 -467.862Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-18.724 -17.584Vergi İadeleri (Ödemeleri)-154.498 -78.159YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-434.566 -448.568İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 0 -126.392Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri91.229 25.966Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri91.229 25.966Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -525.795 -348.142FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-856.088 98.714Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7a 1.336.748 2.858.937Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7a -1.385.859 -2.337.292Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7b -34.231 -46.844Ödenen Temettüler-720.531 0Ödenen Faiz7a -199.505 -151.374Alınan Faiz64.608 62.511Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28 82.682 -287.224YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-937.864 -913.459Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi225.115 186.852NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-712.749 -726.607DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.508.135 5.796.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 7.795.386 5.069.518Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.801.366 8.524.950Finansal Yatırımlar6 6.827 23.164Ticari Alacaklar3.707.589 2.745.025İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 389.168 322.831İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.318.421 2.422.194Diğer Alacaklar9 211.675 162.530İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 154.321 115.371İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar57.354 47.159Türev Araçlar8 166.317 135.109Stoklar3.235.814 2.708.747Peşin Ödenmiş Giderler17 739.002 660.555Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar307.248 289.661Diğer Dönen Varlıklar18 421.858 457.722İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar80.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar341.858 457.722ARA TOPLAM16.597.696 15.707.463Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar24 2.304 15.095TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.600.000 15.722.558DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar803 799Ticari Alacaklar2.015 1.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.015 1.792Diğer Alacaklar9 68.847 67.529İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 17.409 19.266İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar51.438 48.263Türev Araçlar8 10.910 8.279Maddi Duran Varlıklar12 13.955.279 12.592.066Kullanım Hakkı Varlıkları11 314.189 327.253Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.326.816 20.466.958Şerefiye14 3.678.118 3.299.250Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 18.648.698 17.167.708Peşin Ödenmiş Giderler17 458.664 430.999Ertelenmiş Vergi Varlığı22 1.146.653 942.314Diğer Duran Varlıklar18 712 821TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.284.888 34.838.810TOPLAM VARLIKLAR54.884.888 50.561.368KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.626.917 2.327.687İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.626.917 2.327.687Banka Kredileri7a 2.626.722 2.327.494Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 195 193Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 726.256 656.805İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları726.256 656.805Banka Kredileri7a 575.346 513.660Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 97.446 112.362İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 53.464 30.783Ticari Borçlar7.104.712 6.196.323İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 748.159 569.046İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.356.553 5.627.277Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar122.542 113.117Diğer Borçlar9 2.024.867 2.305.485İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.024.867 2.305.485Türev Araçlar8 26.132 78.280Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 99.938 130.976Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü96.097 127.950Kısa Vadeli Karşılıklar214.602 174.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar175.324 139.468Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar39.278 35.074Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 456.868 430.938ARA TOPLAM13.498.931 12.542.103TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.498.931 12.542.103UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 10.028.492 9.180.122İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.028.492 9.180.122Banka Kredileri7a 2.123.380 1.816.654Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 253.553 257.907İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 7.651.559 7.105.561Ticari Borçlar58.643 49.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar58.643 49.528Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.155 1.155Diğer Borçlar9 4.252 4.417İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.252 4.417Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler10 143.068 57.241Türev Araçlar8 297.129 213.420Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 17.333 7.531Uzun Vadeli Karşılıklar235.668 230.367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar235.668 230.367Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 3.472.469 3.257.472Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 3.600 3.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.261.809 13.004.537TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.760.740 25.546.640ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.672.883 12.805.764Ödenmiş Sermaye15 592.105 592.105Sermaye Düzeltme Farkları15 63.583 63.583Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.364.733 1.364.733Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu6.773 6.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-32.151 -32.151Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.151 -32.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.981.939 4.409.983Yabancı Para Çevrim Farkları7.562.831 6.481.026Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.580.892 -2.071.043Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 372.939 372.939Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.027.799 5.213.040Net Dönem Karı veya Zararı295.163 814.759Kontrol Gücü Olmayan Paylar13.451.265 12.208.964TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.124.148 25.014.728TOPLAM KAYNAKLAR54.884.888 50.561.368Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 4.178.878 1.034.162 13.177.295 11.203.005 24.380.300Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.034.162 -1.034.162Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.006.842 -197.383 -128.598 -1.332.823 -764.480 -2.097.303Dönem Karı (Zararı)-128.598 -128.598 -225.690 -354.288Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.006.842 -197.383 -1.204.225 -538.790 -1.743.015Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 4.705.572 -1.387.338 372.939 5.213.040 -128.598 11.844.472 10.438.525 22.282.997Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728Transferler814.759 -814.759Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.081.805 -509.849 295.163 867.119 1.347.345 2.214.464Dönem Karı (Zararı)295.163 295.163 121.455 416.618Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.081.805 -509.849 571.956 1.225.890 1.797.846Sermaye ArttırımıKar Payları-105.044 -105.044Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 7.562.831 -2.580.892 372.939 6.027.799 295.163 13.672.883 13.451.265 27.124.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)416.618 -354.288DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.797.846 -1.743.015Yabancı Para Çevrim Farkları2.477.039 -1.561.241Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17.344 279.861Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-819.579 -500.122Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler157.730 38.487Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri157.730 38.487DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.797.846 -1.743.015TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.214.464 -2.097.303Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.347.345 -764.480Ana Ortaklık Payları867.119 -1.332.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934813BIST