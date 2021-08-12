***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 16.546.562 11.583.735 10.387.229 7.070.215Satışların Maliyeti-10.675.297 -7.580.373 -6.467.907 -4.389.713TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.871.265 4.003.362 3.919.322 2.680.502BRÜT KAR (ZARAR)5.871.265 4.003.362 3.919.322 2.680.502Genel Yönetim Giderleri-1.171.096 -931.238 -643.634 -478.205Pazarlama Giderleri-3.132.392 -2.309.647 -1.824.796 -1.231.032Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 335.571 329.913 151.168 181.266Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -306.759 -427.638 -111.446 -113.906ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.596.589 664.752 1.490.614 1.038.625Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 600.095 387.215 54.702 88.474Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -26.918 -28.604 -16.042 -15.316Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -172.328 -70.161 -86.168 -14.809FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.997.438 953.202 1.443.106 1.096.974Finansman Gelirleri21 1.013.586 856.975 340.955 414.500Finansman Giderleri21 -1.167.679 -1.245.044 -543.392 -637.904SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4 1.843.345 565.133 1.240.669 873.570Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4 -507.138 -235.835 -321.080 -225.290Dönem Vergi (Gideri) Geliri-517.426 -235.024 -322.227 -141.024Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10.288 -811 1.147 -84.266SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.336.207 329.298 919.589 648.280DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25 -4.623 -2.182DÖNEM KARI (ZARARI)1.336.207 324.675 919.589 646.098Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar625.913 84.827 504.458 294.170Ana Ortaklık Payları710.294 239.848 415.131 351.928Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 23 1,19960000 0,41290000 0,70110000 0,59810000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 23 0,00000000 -0,00780000 0,00000000 -0,00370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.380.859 2.046.232Dönem Karı (Zararı)1.336.207 324.675Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.336.207 329.298Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -4.623Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.700.752 1.630.952Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 1.096.470 1.007.189Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler29 21.516 59.562Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29 70.704 47.282Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29 337.987 233.511Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler138.193 225.540Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler29 -74.382 51.027Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 172.328 70.161Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler507.138 235.835Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -117.786 -18.219Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20 -451.416 -280.936İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler766.587 173.894Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.180.751 -1.265.927Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler36.716 48.883Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-970.766 -470.404Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.332.316 895.408Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.549.072 965.934Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.803.546 2.129.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-27.562 -28.682Vergi İadeleri (Ödemeleri)-395.125 -54.607Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.112.527 -880.967İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 -87.000 -126.392Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri161.963 49.059Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri161.963 49.059Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12, 13 -1.187.490 -803.634Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.213.298 -558.900Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7a 7.607.544 3.793.787Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7a -3.872.031 -4.018.342Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7b -90.988 -85.598Ödenen Temettüler-2.188.330 -118.944Ödenen Faiz7a -416.494 -324.391Alınan Faiz105.323 109.661Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 68.274 84.927YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.481.630 606.365Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi215.090 230.590NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.696.720 836.955DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.508.135 5.796.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.204.855 6.633.080Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 12.206.307 8.524.950Finansal Yatırımlar6 808 23.164Ticari Alacaklar5.898.849 2.745.025İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 513.672 322.831İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.385.177 2.422.194Diğer Alacaklar9 233.626 162.530İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 179.122 115.371İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar54.504 47.159Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar8 136.890 135.109Stoklar3.675.155 2.708.747Peşin Ödenmiş Giderler17 809.112 660.555Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar209.255 289.661Diğer Dönen Varlıklar18 420.848 457.722İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar32.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar388.848 457.722ARA TOPLAM23.590.850 15.707.463Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar25 0 15.095TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.590.850 15.722.558DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar806 799Ticari Alacaklar2.084 1.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.084 1.792Diğer Alacaklar9 88.894 67.529İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 17.409 19.266İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar71.485 48.263Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar8 14.779 8.279Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Maddi Duran Varlıklar12 14.665.540 12.592.066Kullanım Hakkı Varlıkları11 340.632 327.253Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.494.466 20.466.958Şerefiye14 3.975.210 3.299.250Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 19.519.256 17.167.708Peşin Ödenmiş Giderler17 427.125 430.999Ertelenmiş Vergi Varlığı22 1.276.919 942.314Diğer Duran Varlıklar18 827 821TOPLAM DURAN VARLIKLAR40.312.072 34.838.810TOPLAM VARLIKLAR63.902.922 50.561.368KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.107.187 2.327.687İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.107.187 2.327.687Banka Kredileri7a 2.106.989 2.327.494Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 198 193Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.542.577 656.805İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.542.577 656.805Banka Kredileri7a 601.534 513.660Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 93.831 112.362İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 2.847.212 30.783Ticari Borçlar9.508.147 6.196.323İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 829.858 569.046İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.678.289 5.627.277Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar147.809 113.117Diğer Borçlar9 3.295.220 2.305.485İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.295.220 2.305.485Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar8 187.936 78.280Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 108.834 130.976Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü178.984 127.950Kısa Vadeli Karşılıklar288.375 174.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar239.114 139.468Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar49.261 35.074Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 495.750 430.938ARA TOPLAM19.860.819 12.542.103TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.860.819 12.542.103UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 11.921.245 9.180.122İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.921.245 9.180.122Banka Kredileri7a 2.160.066 1.816.654Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 292.430 257.907İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 9.468.749 7.105.561Ticari Borçlar100.249 49.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar100.249 49.528Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.155 1.155Diğer Borçlar9 4.384 4.417İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.384 4.417Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler10 139.332 57.241Türev Araçlar8 282.224 213.420Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 16.286 7.531Uzun Vadeli Karşılıklar249.773 230.367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar249.773 230.367Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 3.619.682 3.257.472Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 3.690 3.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.338.020 13.004.537TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.198.839 25.546.640ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.488.425 12.805.764Ödenmiş Sermaye15 592.105 592.105Sermaye Düzeltme Farkları15 63.583 63.583Paylara İlişkin Primler (İskontolar)204.017 1.364.733Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu6.773 6.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-31.923 -32.151Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.923 -32.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.542.838 4.409.983Yabancı Para Çevrim Farkları8.358.243 6.481.026Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.815.405 -2.071.043Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 372.939 372.939Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.027.799 5.213.040Net Dönem Karı veya Zararı710.294 814.759Kontrol Gücü Olmayan Paylar14.215.658 12.208.964TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.704.083 25.014.728TOPLAM KAYNAKLAR63.902.922 50.561.368Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 4.178.878 1.034.162 13.177.295 11.203.005 24.380.300Transferler1.034.162 -1.034.162Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)658.150 -478.808 239.849 419.191 247.851 667.042Dönem Karı (Zararı)239.849 239.849 84.827 324.676Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)658.150 -478.808 179.342 163.024 342.366Kar Payları-118.944 -118.944Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 6.370.564 -1.668.763 372.939 5.213.040 239.849 13.596.485 11.331.912 24.928.397Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728Transferler814.759 -814.759Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)228 1.877.217 -744.362 710.294 1.843.377 2.421.439 4.264.816Dönem Karı (Zararı)710.294 710.294 625.913 1.336.207Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)228 1.877.217 -744.362 1.133.083 1.795.526 2.928.609Kar Payları-1.160.716 -1.160.716 -414.745 -1.575.461Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 204.017 6.773 -31.923 8.358.243 -2.815.405 372.939 6.027.799 710.294 13.488.425 14.215.658 27.704.083Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.336.207 324.675 919.589 646.098DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar228 0 228 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)304 304Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-76 0 -76 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-76 -76Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.928.381 342.367 1.130.535 2.085.382Yabancı Para Çevrim Farkları3.957.049 930.671 1.480.010 2.491.912Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-157.685 35.493 -140.341 -244.368Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.098.006 -792.134 -278.427 -292.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler227.023 168.337 69.293 129.850Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri227.023 168.337 69.293 129.850DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.928.609 342.367 1.130.763 2.085.382TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.264.816 667.042 2.050.352 2.731.480Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.421.439 247.851 1.074.094 995.984Ana Ortaklık Payları1.843.377 419.191 976.258 1.735.496http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957808BIST