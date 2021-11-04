***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 28.333.587 20.323.648 11.787.025 8.739.913Satışların Maliyeti-18.094.195 -12.798.355 -7.418.898 -5.217.982TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.239.392 7.525.293 4.368.127 3.521.931BRÜT KAR (ZARAR)10.239.392 7.525.293 4.368.127 3.521.931Genel Yönetim Giderleri-1.821.078 -1.440.804 -649.982 -509.566Pazarlama Giderleri-5.105.151 -3.756.343 -1.972.759 -1.446.696Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 499.256 474.979 163.685 145.066Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -438.531 -687.214 -131.772 -259.577ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4 3.373.888 2.115.911 1.777.299 1.451.158Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 770.859 407.708 170.764 20.493Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -244.170 -51.744 -217.252 -23.140Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -195.132 -223.967 -22.804 -153.806FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (Z 1.375.998 469.866 519.319Finansman Giderleri21 -2.012.129 -1.837.218 -844.450 -592.470SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4 3.176.768 1.786.688 1.333.423 1.221.554Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4 -751.211 -512.521 -244.073 -276.686Dönem Vergi (Gideri) Geliri-817.199 -494.948 -299.773 -259.924Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri65.988 -17.573 55.700 -16.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.425.557 1.274.167 1.089.350 944.868DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25 0 -4.422 0 201DÖNEM KARI (ZARARI)2.425.557 1.269.745 1.089.350 945.069Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.158.820 580.910 532.907 496.083Ana Ortaklık Payları1.266.737 688.835 556.443 448.986Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 23 2,13940000 1,17080000 0,93980000 0,75790000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 23 0,00000000 -0,00750000 0,00000000 0,00030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.448.420 4.402.418Dönem Karı (Zararı)2.425.557 1.269.745Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.425.557 1.274.167Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -4.422Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.999.827 2.830.163Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 1.674.244 1.521.139Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler29 224.714 83.700Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29 77.182 59.905Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29 638.849 331.948Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler178.223 406.698Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler29 -57.121 4.270Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 195.132 223.967Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler751.211 512.521Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -261.615 -27.594Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20 -420.992 -286.391İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.709.020 544.841Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.208.115 -889.798Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler151.271 -134.403Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-789.117 -559.450Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.525.945 1.656.801Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.029.036 471.691Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.134.404 4.644.749Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-40.506 -38.140Vergi İadeleri (Ödemeleri)-645.478 -204.191YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.544.505 -1.189.482Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3, 29 -2.054.434 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 -87.000 -126.392Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri347.720 76.237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12, 13 -1.750.791 -1.139.327FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.449.288 -1.242.789Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7a 8.426.816 4.361.796Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7a -7.938.821 -4.790.359Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7b -125.457 -136.746Türev Araçlardan Nakit Girişleri1.864 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-66.986 0Ödenen Temettüler-2.210.945 -604.393Ödenen Faiz7a -767.528 -486.562Alınan Faiz160.952 179.557Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 70.817 233.918YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)454.627 1.970.147Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi372.171 617.343NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)826.798 2.587.490DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.508.135 5.796.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.334.933 8.383.615Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 9.339.568 8.524.950Finansal Yatırımlar6 2.176 23.164Ticari Alacaklar4.942.393 2.745.025İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 508.181 322.831İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.434.212 2.422.194Diğer Alacaklar9 269.604 162.530İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 204.037 115.371İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar65.567 47.159Türev Araçlar8 130.607 135.109Stoklar3.735.777 2.708.747Peşin Ödenmiş Giderler17 911.309 660.555Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar306.583 289.661Diğer Dönen Varlıklar18 540.264 457.722İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar45.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar495.264 457.722ARA TOPLAM20.178.281 15.707.463Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar25 0 15.095TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.178.281 15.722.558DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar804 799Ticari Alacaklar2.142 1.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.142 1.792Diğer Alacaklar9 85.734 67.529İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 17.409 19.266İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar68.325 48.263Türev Araçlar8 13.379 8.279Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Maddi Duran Varlıklar12 14.734.393 12.592.066Kullanım Hakkı Varlıkları11 316.569 327.253Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.616.647 20.466.958Şerefiye14 5.796.238 3.299.250Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 19.820.409 17.167.708Peşin Ödenmiş Giderler17 317.192 430.999Ertelenmiş Vergi Varlığı22 1.379.451 942.314Diğer Duran Varlıklar18 841 821TOPLAM DURAN VARLIKLAR42.467.152 34.838.810TOPLAM VARLIKLAR62.645.433 50.561.368KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.865.952 2.327.687İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.865.952 2.327.687Banka Kredileri7a 1.865.751 2.327.494Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 201 193Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 768.483 656.805İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları768.483 656.805Banka Kredileri7a 631.135 513.660Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 81.333 112.362İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 56.015 30.783Ticari Borçlar9.846.499 6.196.323İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 592.456 569.046İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.254.043 5.627.277Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar154.015 113.117Diğer Borçlar9 2.856.870 2.305.485İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.856.870 2.305.485Türev Araçlar8 236.546 78.280Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 120.328 130.976Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü231.203 127.950Kısa Vadeli Karşılıklar358.420 174.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar284.366 139.468Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar74.054 35.074Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 490.316 430.938ARA TOPLAM16.928.632 12.542.103Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.928.632 12.542.103UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 11.931.158 9.180.122İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.931.158 9.180.122Banka Kredileri7a 1.974.458 1.816.654Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 280.747 257.907İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 9.675.953 7.105.561Ticari Borçlar92.463 49.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar92.463 49.528Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.155 1.155Diğer Borçlar9 5.989 4.417İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.989 4.417Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler10 161.928 57.241Türev Araçlar8 262.962 213.420Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 15.333 7.531Uzun Vadeli Karşılıklar258.332 230.367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar258.332 230.367Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 3.650.532 3.257.472Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 3.681 3.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.383.533 13.004.537TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.312.165 25.546.640ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.162.355 12.805.764Ödenmiş Sermaye15 592.105 592.105Sermaye Düzeltme Farkları15 63.583 63.583Paylara İlişkin Primler (İskontolar)204.017 1.364.733Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu6.773 6.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-31.923 -32.151Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.923 -32.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.660.325 4.409.983Yabancı Para Çevrim Farkları8.601.761 6.481.026Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.941.436 -2.071.043Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 372.939 372.939Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.027.799 5.213.040Net Dönem Karı veya Zararı1.266.737 814.759Kontrol Gücü Olmayan Paylar15.170.913 12.208.964TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.333.268 25.014.728TOPLAM KAYNAKLAR62.645.433 50.561.368Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 4.178.879 1.034.161 13.177.295 11.203.005 24.380.300Transferler1.034.161 -1.034.161Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.295.318 -883.643 688.835 1.100.510 1.550.880 2.651.390Dönem Karı (Zararı)688.835 688.835 580.910 1.269.745Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.295.318 -883.643 411.675 969.970 1.381.645Kar Payları24 -1.069.641 -1.069.641 -152.016 -1.221.657Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 1.364.733 6.773 -27.978 7.007.732 -2.073.598 372.939 5.213.040 688.835 13.208.164 12.601.869 25.810.033Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728Transferler814.759 -814.759Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)228 2.120.735 -870.393 1.266.737 2.517.307 3.080.347 5.597.654Dönem Karı (Zararı)1.266.737 1.266.737 1.158.820 2.425.557Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)228 2.120.735 -870.393 1.250.570 1.921.527 3.172.097Kar Payları24 -1.160.716 -1.160.716 -436.615 -1.597.331Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması3 318.217 318.217Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 204.017 6.773 -31.923 8.601.761 -2.941.436 258.823 -25.187 223.330Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.276.157 -1.637.860 -178.151 -845.726Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler259.681 338.611 32.658 170.274Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri259.681 338.611 32.658 170.274DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.172.097 1.381.645 243.488 1.039.279TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.597.654 2.651.390 1.332.838 1.984.348Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.080.347 1.550.880 658.908 1.303.029Ana Ortaklık Payları2.517.307 1.100.510 673.930 681.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974935BIST