***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 19:22
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 13.768.962 6.159.333
Satışların Maliyeti
-8.982.357 -4.207.390
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.786.605 1.951.943
BRÜT KAR (ZARAR)
4.786.605 1.951.943
Genel Yönetim Giderleri
-1.102.157 -527.462
Pazarlama Giderleri
-2.499.760 -1.307.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 517.055 184.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.030.186 -195.313
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 671.557 105.975
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 49.133 545.393
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -570.514 -10.876
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -53.050 -86.160
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4 97.126 554.332
Finansman Gelirleri
21 1.787.305 672.631
Finansman Giderleri
21 -1.913.291 -624.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 -28.860 602.676
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -180.930 -186.058
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-425.896 -195.199
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
244.966 9.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-209.790 416.618
DÖNEM KARI (ZARARI)
-209.790 416.618
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-77.791 121.455
Ana Ortaklık Payları
-131.999 295.163
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 23 -0,22290000 0,49850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
774.412 352.790
Dönem Karı (Zararı)
-209.790 416.618
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-209.790 416.618
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.960 71.930
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27 -310.859 -45.947
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
.930 186.058
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -24.712 -75.717
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.992 -448.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-903.699 -413.245
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.007.158 -1.046.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
192.436 76.976
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.822.482 -515.269
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.747.013 838.998
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.508 233.036
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.154.056 526.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-21.212 -18.724
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-358.432 -154.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.522.503 -434.566
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
27 -243.310 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.562 91.229
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -1.133.755 -525.795
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-198.000 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-198.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.210.657 -856.088
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -78.873 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7a 10.882.176 1.336.748
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7a -4.763.446 -1.385.859
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7b -63.644 -34.231
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
9.420 0
Ödenen Temettüler
0 -720.531
Ödenen Faiz
7a -385.804 -199.505
Alınan Faiz
44.497 64.608
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 -433.669 82.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
NAKİT BENZERLERİ
5 10.253.584 8.508.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.515.951 7.795.386
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.520.138 10.260.355
Finansal Yatırımlar
1
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.540.248 4.644.710
Diğer Alacaklar
9 425.258 158.315
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 374.933 120.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
50.325 37.993
Türev Araçlar
8 1.364.086 100.573
Stoklar
8.407.822 5.903.274
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.447.567 1.861.020
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.666 23.333
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.435.901 1.837.687
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
393.546 380.186
Diğer Dönen Varlıklar
18 827.435 809.432
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
125.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
702.435 809.432
ARA TOPLAM
36.084.071 24.663.860
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.084.071 24.663.860
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
822 822
Ticari Alacaklar
3.922 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.922 0
Diğer Alacaklar
9 128.656 113.066
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 28.703 17.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
99.953 95.657
Türev Araçlar
8 11.036 0
Maddi Duran Varlıklar
2.678.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.226.932 2.678.964
Banka Kredileri
7a 5.226.743 2.678.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 189 203
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.985.986 3.795.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.985.986 3.795.733
Banka Kredileri
7a 1.090.003 1.214.094
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 97.962 94.245
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 2.798.021 2.487.394
Ticari Borçlar
16.147.710 12.701.964
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 1.006.242 790.122
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.141.468 11.911.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
237.634 219.572
Diğer Borçlar
9 3.716.364 3.542.190
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 0 18.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.716.364 3.524.113
Türev Araçlar
8 153.827 444.129
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 75.201 148.584
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
243.531 178.829
Kısa Vadeli Karşılıklar
624.178 675.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
367.910 439.170
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
256.268 236.119
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 181.527 136.140
ARA TOPLAM
30.592.890 24.521.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.592.890 24.521.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 20.505.694 14.771.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.505.694 14.771.633
Banka Kredileri
7a 2.299.125 2.313.176
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 445.821 409.485
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 17.760.748 12.048.972
Ticari Borçlar
2.247 2.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.247 2.091
Diğer Borçlar
9 6.788 7.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.788 7.020
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
10 561.790 508.945
Türev Araçlar
8 655.421 708.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 289 14.697
Uzun Vadeli Karşılıklar
370.015 348.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
370.015 348.640
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 4.768.568 4.816.174
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 5.416 5.479
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.876.228 21.183.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.469.118 45.704.729
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.966.752 18.715.082
Ödenmiş Sermaye
15 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
15 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
204.017 204.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.642 -54.642
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.642 -54.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.851.579 10.467.910
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.192.681 15.628.030
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.341.102 -5.160.120
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 372.939 372.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.069.170 6.000.867
Net Dönem Karı veya Zararı
-131.999 1.068.303
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.253.889 20.617.411
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.220.641 39.332.493
TOPLAM KAYNAKLAR
97.689.759 85.037.222
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728
Transferler
814.759 -814.759
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.081.805 -509.849 295.163 867.119 1.347.345 2.214.464
Dönem Karı (Zararı)
295.163 295.163 121.455 416.618
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.081.805 -509.849 571.956 1.225.890 1.797.846
Kar Payları
-105.044 -105.044
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 7.562.831 -2.580.892 372.939 6.027.799 295.163 13.672.883 13.451.265 27.124.148
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 204.017 -54.642 15.628.030 -5.160.120 372.939 6.000.867 1.068.303 18.715.082 20.617.411 39.332.493
Transferler
1.068.303 -1.068.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
564.651 -180.982 -131.999 -131.999 -77.791 -209.790
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
204.017 -54.642 16.192.681 -5.341.102 372.939 7.069.170 -131.999 18.966.752 21.253.889 40.220.641
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-209.790 416.618
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.097.938 1.797.846
Yabancı Para Çevrim Farkları
907.967 2.477.039
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.587.229 -17.344
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -1.650.449 -819.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
253.191 157.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
253.191 157.730
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.097.938 1.797.846
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
888.148 2.214.464
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
636.478 1.347.345
Ana Ortaklık Payları
251.670 867.119
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028045
BIST