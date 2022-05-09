***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 13.768.962 6.159.333Satışların Maliyeti-8.982.357 -4.207.390TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.786.605 1.951.943BRÜT KAR (ZARAR)4.786.605 1.951.943Genel Yönetim Giderleri-1.102.157 -527.462Pazarlama Giderleri-2.499.760 -1.307.596Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 517.055 184.403Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.030.186 -195.313ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4 671.557 105.975Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 49.133 545.393Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -570.514 -10.876Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -53.050 -86.160FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4 97.126 554.332Finansman Gelirleri21 1.787.305 672.631Finansman Giderleri21 -1.913.291 -624.287SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4 -28.860 602.676Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4 -180.930 -186.058Dönem Vergi (Gideri) Geliri-425.896 -195.199Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri244.966 9.141SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-209.790 416.618DÖNEM KARI (ZARARI)-209.790 416.618Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-77.791 121.455Ana Ortaklık Payları-131.999 295.163Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 23 -0,22290000 0,49850000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI774.412 352.790Dönem Karı (Zararı)-209.790 416.618Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-209.790 416.618Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.960 71.930Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler27 -310.859 -45.947Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler.930 186.058Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -24.712 -75.717Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-5.992 -448.158İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-903.699 -413.245Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.007.158 -1.046.986Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler192.436 76.976Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.822.482 -515.269Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.747.013 838.998Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.508 233.036Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.154.056 526.012Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-21.212 -18.724Vergi İadeleri (Ödemeleri)-358.432 -154.498YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.522.503 -434.566Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları27 -243.310 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri52.562 91.229Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12, 13 -1.133.755 -525.795Verilen Nakit Avans ve Borçlar-198.000 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-198.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.210.657 -856.088Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 -78.873 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7a 10.882.176 1.336.748Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7a -4.763.446 -1.385.859Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7b -63.644 -34.231Türev Araçlardan Nakit Girişleri9.420 0Ödenen Temettüler0 -720.531Ödenen Faiz7a -385.804 -199.505Alınan Faiz44.497 64.608Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)27 -433.669 82.682YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)NAKİT BENZERLERİ5 10.253.584 8.508.135DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 15.515.951 7.795.386Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 15.520.138 10.260.355Finansal Yatırımlarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.540.248 4.644.710Diğer Alacaklar9 425.258 158.315İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 374.933 120.322İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar50.325 37.993Türev Araçlar8 1.364.086 100.573Stoklar8.407.822 5.903.274Peşin Ödenmiş Giderler17 1.447.567 1.861.020İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.666 23.333İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.435.901 1.837.687Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar393.546 380.186Diğer Dönen Varlıklar18 827.435 809.432İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar125.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar702.435 809.432ARA TOPLAM36.084.071 24.663.860TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.084.071 24.663.860DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar822 822Ticari Alacaklar3.922 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.922 0Diğer Alacaklar9 128.656 113.066İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 28.703 17.409İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar99.953 95.657Türev Araçlar8 11.036 0Maddi Duran Varlıklar2.678.964İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.226.932 2.678.964Banka Kredileri7a 5.226.743 2.678.761Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 189 203Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.985.986 3.795.733İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.985.986 3.795.733Banka Kredileri7a 1.090.003 1.214.094Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 97.962 94.245İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 2.798.021 2.487.394Ticari Borçlar16.147.710 12.701.964İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 1.006.242 790.122İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar15.141.468 11.911.842Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar237.634 219.572Diğer Borçlar9 3.716.364 3.542.190İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 0 18.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.716.364 3.524.113Türev Araçlar8 153.827 444.129Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 75.201 148.584Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü243.531 178.829Kısa Vadeli Karşılıklar624.178 675.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar367.910 439.170Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar256.268 236.119Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 181.527 136.140ARA TOPLAM30.592.890 24.521.394TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.592.890 24.521.394UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 20.505.694 14.771.633İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20.505.694 14.771.633Banka Kredileri7a 2.299.125 2.313.176Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 445.821 409.485İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 17.760.748 12.048.972Ticari Borçlar2.247 2.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.247 2.091Diğer Borçlar9 6.788 7.020İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.788 7.020Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler10 561.790 508.945Türev Araçlar8 655.421 708.656Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 289 14.697Uzun Vadeli Karşılıklar370.015 348.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar370.015 348.640Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 4.768.568 4.816.174Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 5.416 5.479TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.876.228 21.183.335TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.469.118 45.704.729ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.966.752 18.715.082Ödenmiş Sermaye15 592.105 592.105Sermaye Düzeltme Farkları15 63.583 63.583Paylara İlişkin Primler (İskontolar)204.017 204.017Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-54.642 -54.642Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.642 -54.642Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.851.579 10.467.910Yabancı Para Çevrim Farkları16.192.681 15.628.030Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.341.102 -5.160.120Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 372.939 372.939Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.069.170 6.000.867Net Dönem Karı veya Zararı-131.999 1.068.303Kontrol Gücü Olmayan Paylar21.253.889 20.617.411TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.220.641 39.332.493TOPLAM KAYNAKLAR97.689.759 85.037.222Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728Transferler814.759 -814.759Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.081.805 -509.849 295.163 867.119 1.347.345 2.214.464Dönem Karı (Zararı)295.163 295.163 121.455 416.618Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.081.805 -509.849 571.956 1.225.890 1.797.846Kar Payları-105.044 -105.044Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 7.562.831 -2.580.892 372.939 6.027.799 295.163 13.672.883 13.451.265 27.124.148Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 204.017 -54.642 15.628.030 -5.160.120 372.939 6.000.867 1.068.303 18.715.082 20.617.411 39.332.493Transferler1.068.303 -1.068.303Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)564.651 -180.982 -131.999 -131.999 -77.791 -209.790Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)204.017 -54.642 16.192.681 -5.341.102 372.939 7.069.170 -131.999 18.966.752 21.253.889 40.220.641Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-209.790 416.618DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.097.938 1.797.846Yabancı Para Çevrim Farkları907.967 2.477.039Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.587.229 -17.344Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25 -1.650.449 -819.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler253.191 157.730Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri253.191 157.730DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.097.938 1.797.846TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)888.148 2.214.464Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar636.478 1.347.345Ana Ortaklık Payları251.670 867.119http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028045BIST