***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
02.11.2022 19:13
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 68.071.927 28.333.587 29.767.241 11.787.025
Satışların Maliyeti
-42.979.610 -18.094.195 -18.286.128 -7.418.898
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.092.317 10.239.392 11.481.113 4.368.127
BRÜT KAR (ZARAR)
25.092.317 10.239.392 11.481.113 4.368.127
Genel Yönetim Giderleri
-4.026.201 -1.821.078 -1.584.550 -649.982
Pazarlama Giderleri
-10.549.799 -5.105.151 -4.289.155 -1.972.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.429.423 499.256 1.101.896 163.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.166.826 -438.531 -1.255.664 -131.772
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 10.778.914 3.373.888 5.453.640 1.777.299
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 268.325 770.859 56.737 170.764
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -608.900 -244.170 -9.151 -217.252
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -23.328 -195.132 38.980 -22.804
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4 10.415.011 3.705.445 5.540.206 1.708.007
Finansman Gelirleri
21 4.105.454 1.483.452 1.259.057 469.866
Finansman Giderleri
21 -6.109.700 -2.012.129 -2.207.511 -844.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 8.410.765 3.176.768 4.591.752 1.333.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -2.983.700 -751.211 -1.423.616 -244.073
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.293.445 -817.199 -890.407 -299.773
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-690.255 65.988 -533.209 55.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.427.065 2.425.557 3.168.136 1.089.350
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 2.425.557 3.168.136 1.089.350
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.051.425 1.158.820 1.086.421 532.907
Ana Ortaklık Payları
3.375.640 1.266.737 2.081.715 556.443
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 5,70110000 2,13940000 3,51580000 0,93980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.451.803 6.448.420
Dönem Karı (Zararı)
5.427.065 2.425.557
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.427.065 2.425.557
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.857.316 2.999.827
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 2.943.392 1.674.244
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28a 740.761 224.714
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28b 208.687 77.182
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28c 1.702.537 638.849
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-444.819 178.223
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazan Düzeltmeler
10 23.328 195.132
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.983.700 751.211
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -185.138 -261.615
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
33.032 -420.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-959.588 1.709.020
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.273.675 -2.208.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-499.508 151.271
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.999.845 -789.117
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.781.699 3.525.945
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.031.741 1.029.036
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.324.793 7.134.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-64.559 -40.506
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.808.431 -645.478
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.863.290 -3.647.949
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
28d -243.310 -2.157.878
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -1.000 -87.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
363.993 347.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -3.509.973 -1.750.791
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-473.000 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-473.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.525.681 -2.449.288
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28g -78.873 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7a 17.966.860 8.426.816
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7a -10.222.523 -7.938.821
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7b ardan Nakit Çıkışları
-128.596 -66.986
Ödenen Temettüler
-1.420.688 -2.210.945
Ödenen Faiz
7a -1.517.840 -767.528
Alınan Faiz
384.612 160.952
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28e 506.627 70.817
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.114.194 351.183
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.010.586 372.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.124.780 723.354
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.253.584 8.508.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.378.364 9.231.489
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 26.394.048 10.260.355
Finansal Yatırımlar
6 883.871 73.644
Ticari Alacaklar
11.271.950 5.117.061
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 910.833 472.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.361.117 4.644.710
Diğer Alacaklar
9 759.842 158.315
İlişk 27.001 100.573
Stoklar
12.712.901 5.903.274
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.459.922 1.861.020
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 23.333
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.459.922 1.837.687
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
128.347 380.186
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.018.668 809.432
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
63.327 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
955.341 809.432
ARA TOPLAM
55.656.550 24.663.860
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.656.550 24.663.860
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
822 822
Ticari Alacaklar
1.171 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.171 0
Diğer Alacaklar
9 131.554 113.066
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 27.266 17.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
104.288 95.657
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 907 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
12 29.071.268 21.297.137
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 626.886 431.203
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.578.473 36.668.713
Şerefiye
14 10.868.897 6.506.587
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 42.709.576 30.162.126
Peşin Ödenmiş Giderler
17 517.346 305.481
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.178.495 2.031.664
Diğer Duran Varlıklar
18 1.475 935
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.108.397 60.849.021
TOPLAM VARLIKLAR
142.764.947 85.512.881
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 7.716.644 2.678.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.716.644 2.678.964
Banka Kredileri
7a 7.716.548 2.678.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 96 203
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 7.032.562 3.795.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.032.562 3.795.733
Banka Kredileri
7a 1.051.081 1.209.779
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 187.039 94.245
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 5.794.442 2.491.709
Ticari Borçlar
22.156.534 12.634.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 1.000.366 717.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21.156.168 11.916.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
464.714 221.949
Diğer Borçlar
9 8.073.527 3.613.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 1.375.162 90.390
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.698.365 3.523.428
Türev Araçlar
8 1.046.223 444.129
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 174.985 164.967
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
474.294 178.829
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.068.913 678.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
727.246 439.170
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
341.667 239.332
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 107.363 110.303
ARA TOPLAM
48.315.759 24.521.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.315.759 24.521.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 23.665.318 14.771.633
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.665.318 14.771.633
Banka Kredileri
7a 305.673 710.816
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 528.975 409.485
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 22.830.670 13.651.332
Ticari Borçlar
2.597 2.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.597 2.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
9 9.233 7.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.233 7.020
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
10 529.252 508.945
Türev Araçlar
8 756.883 708.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 261 14.697
Uzun Vadeli Karşılıklar
462.344 348.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
462.344 348.640
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 7.639.701 5.291.833
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 6.623 5.479
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.072.212 21.658.994
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.387.971 46.180.388
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.896.882 18.715.082
Ödenmiş Sermaye
15 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
15 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 204.017
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.642 -54.642
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.642 -54.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.392.311 10.467.910
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.974.271 15.628.030
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.581.960 -5.160.120
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 374.808 372.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.153.077 6.000.867
Net Dönem Karı veya Zararı
3.375.640 1.068.303
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.480.094 20.617.411
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.376.976 39.332.493
TOPLAM KAYNAKLAR
142.764.947 85.512.881
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Geli 0 0 0 0 0 0 0 0 814.759 -814.759 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 228 2.120.735 -870.393 0 0 1.266.737 2.517.307 3.080.347 5.597.654
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.737 1.266.737 1.158.820 2.425.557
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 228 2.120.735 -870.393 0 0 0 1.250.570 1.921.527 3.172.097
Kar Payları
24 0 0 -1.160.716 0 0 0 0 0 0 0 -1.160.716 -436.615 -1.597.331
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 204.017 6.773 -31.923 8.601.761 -2.941.436