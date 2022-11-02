***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 68.071.927 28.333.587 29.767.241 11.787.025Satışların Maliyeti-42.979.610 -18.094.195 -18.286.128 -7.418.898TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.092.317 10.239.392 11.481.113 4.368.127BRÜT KAR (ZARAR)25.092.317 10.239.392 11.481.113 4.368.127Genel Yönetim Giderleri-4.026.201 -1.821.078 -1.584.550 -649.982Pazarlama Giderleri-10.549.799 -5.105.151 -4.289.155 -1.972.759Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.429.423 499.256 1.101.896 163.685Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -3.166.826 -438.531 -1.255.664 -131.772ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4 10.778.914 3.373.888 5.453.640 1.777.299Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 268.325 770.859 56.737 170.764Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -608.900 -244.170 -9.151 -217.252Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -23.328 -195.132 38.980 -22.804FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4 10.415.011 3.705.445 5.540.206 1.708.007Finansman Gelirleri21 4.105.454 1.483.452 1.259.057 469.866Finansman Giderleri21 -6.109.700 -2.012.129 -2.207.511 -844.450SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4 8.410.765 3.176.768 4.591.752 1.333.423Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4 -2.983.700 -751.211 -1.423.616 -244.073Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.293.445 -817.199 -890.407 -299.773Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-690.255 65.988 -533.209 55.700SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.427.065 2.425.557 3.168.136 1.089.350DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 2.425.557 3.168.136 1.089.350Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.051.425 1.158.820 1.086.421 532.907Ana Ortaklık Payları3.375.640 1.266.737 2.081.715 556.443Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 5,70110000 2,13940000 3,51580000 0,93980000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.451.803 6.448.420Dönem Karı (Zararı)5.427.065 2.425.557Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.427.065 2.425.557Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.857.316 2.999.827Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 2.943.392 1.674.244Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28a 740.761 224.714Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28b 208.687 77.182Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28c 1.702.537 638.849Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-444.819 178.223Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazan Düzeltmeler10 23.328 195.132Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.983.700 751.211Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -185.138 -261.615Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler33.032 -420.992İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-959.588 1.709.020Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.273.675 -2.208.115Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-499.508 151.271Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.999.845 -789.117Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.781.699 3.525.945Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.031.741 1.029.036Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.324.793 7.134.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-64.559 -40.506Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.808.431 -645.478YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.863.290 -3.647.949Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları28d -243.310 -2.157.878İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 -1.000 -87.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri363.993 347.720Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -3.509.973 -1.750.791Verilen Nakit Avans ve Borçlar-473.000 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-473.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.525.681 -2.449.288Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları28g -78.873 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7a 17.966.860 8.426.816Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7a -10.222.523 -7.938.821Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7b ardan Nakit Çıkışları-128.596 -66.986Ödenen Temettüler-1.420.688 -2.210.945Ödenen Faiz7a -1.517.840 -767.528Alınan Faiz384.612 160.952Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28e 506.627 70.817YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.114.194 351.183Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.010.586 372.171NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.124.780 723.354DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.253.584 8.508.135DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 26.378.364 9.231.489Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 26.394.048 10.260.355Finansal Yatırımlar6 883.871 73.644Ticari Alacaklar11.271.950 5.117.061İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 910.833 472.351İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.361.117 4.644.710Diğer Alacaklar9 759.842 158.315İlişk 27.001 100.573Stoklar12.712.901 5.903.274Peşin Ödenmiş Giderler17 2.459.922 1.861.020İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 23.333İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.459.922 1.837.687Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar128.347 380.186Diğer Dönen Varlıklar18 1.018.668 809.432İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar63.327 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar955.341 809.432ARA TOPLAM55.656.550 24.663.860TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR55.656.550 24.663.860DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar822 822Ticari Alacaklar1.171 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.171 0Diğer Alacaklar9 131.554 113.066İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 27.266 17.409İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar104.288 95.657Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 907 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Maddi Duran Varlıklar12 29.071.268 21.297.137Kullanım Hakkı Varlıkları11 626.886 431.203Maddi Olmayan Duran Varlıklar53.578.473 36.668.713Şerefiye14 10.868.897 6.506.587Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 42.709.576 30.162.126Peşin Ödenmiş Giderler17 517.346 305.481Ertelenmiş Vergi Varlığı22 3.178.495 2.031.664Diğer Duran Varlıklar18 1.475 935TOPLAM DURAN VARLIKLAR87.108.397 60.849.021TOPLAM VARLIKLAR142.764.947 85.512.881KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 7.716.644 2.678.964İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.716.644 2.678.964Banka Kredileri7a 7.716.548 2.678.761Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 96 203Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 7.032.562 3.795.733İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.032.562 3.795.733Banka Kredileri7a 1.051.081 1.209.779Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 187.039 94.245İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 5.794.442 2.491.709Ticari Borçlar22.156.534 12.634.200İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 1.000.366 717.809İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar21.156.168 11.916.391Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar464.714 221.949Diğer Borçlar9 8.073.527 3.613.818İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 1.375.162 90.390İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.698.365 3.523.428Türev Araçlar8 1.046.223 444.129Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 174.985 164.967Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü474.294 178.829Kısa Vadeli Karşılıklar1.068.913 678.502Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar727.246 439.170Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar341.667 239.332Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 107.363 110.303ARA TOPLAM48.315.759 24.521.394TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.315.759 24.521.394UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 23.665.318 14.771.633İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23.665.318 14.771.633Banka Kredileri7a 305.673 710.816Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 528.975 409.485İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 22.830.670 13.651.332Ticari Borçlar2.597 2.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.597 2.091Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 0Diğer Borçlar9 9.233 7.020İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.233 7.020Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler10 529.252 508.945Türev Araçlar8 756.883 708.656Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 261 14.697Uzun Vadeli Karşılıklar462.344 348.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar462.344 348.640Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 7.639.701 5.291.833Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 6.623 5.479TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.072.212 21.658.994TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER81.387.971 46.180.388ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.896.882 18.715.082Ödenmiş Sermaye15 592.105 592.105Sermaye Düzeltme Farkları15 63.583 63.583Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 204.017Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-54.642 -54.642Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.642 -54.642Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.392.311 10.467.910Yabancı Para Çevrim Farkları26.974.271 15.628.030Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-9.581.960 -5.160.120Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 374.808 372.939Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.153.077 6.000.867Net Dönem Karı veya Zararı3.375.640 1.068.303Kontrol Gücü Olmayan Paylar33.480.094 20.617.411TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.376.976 39.332.493TOPLAM KAYNAKLAR142.764.947 85.512.881Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Geli 0 0 0 0 0 0 0 0 814.759 -814.759 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 228 2.120.735 -870.393 0 0 1.266.737 2.517.307 3.080.347 5.597.654Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.266.737 1.266.737 1.158.820 2.425.557Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 228 2.120.735 -870.393 0 0 0 1.250.570 1.921.527 3.172.097Kar Payları24 0 0 -1.160.716 0 0 0 0 0 0 0 -1.160.716 -436.615 -1.597.331Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 204.017 6.773 -31.923 8.601.761 -2.941.436