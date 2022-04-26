***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim
26.04.2022 08:37
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait finansal raporlarının 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 09/05/2022
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023672
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
0
En Düşük
0
18:0514,7839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0162
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7861
En Düşük
14,7663
18:0515,8313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0024
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,8147
18:05904,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,38
|Açılış
|: 904,31
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,63
|32.969.337
|% 7,97
|
|TKFEN
|23,00
|396.425.751
|% 3,11
|
|ULUFA
|2,94
|47.406.845
|% 0,94
|
|MAGEN
|9,68
|22.143.832
|% 0,00
|
|RNPOL
|13,85
|42.537.795
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,76
|14.656.368
|% 0,00
|
|AGHOL
|40,04
|39.231.055
|% 0,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 0,00
|
|ADEL
|25,14
|7.372.575
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|30.570.111
|% 0,00
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 0,00
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,00
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7798
|14,7820
|% 0,10
|
|Euro
|15,8314
|15,8394
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,7711
|18,8652
|% -0,02
|
|Frank
|15,3445
|15,4369
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9266
|3,9463
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|5,34
|
|Altın Gr.
|904
|904
|2,57
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
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-
10:05XU100
Endeks 2, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 43, 886.00 milyon TL de
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında