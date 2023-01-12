***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim
12.01.2023 09:28
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait finansal raporlarının 28 Şubat 2023 Salı günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 28/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100676
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
5.091
En Düşük
4.729
17:2218,7805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:2220,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0405
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,2567
En Düşük
20,1704
17:221.137,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.137,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ACSEL
|70,35
|33.978.411
|% 0,00
|
|ADEL
|120,00
|22.732.202
|% 0,00
|
|ADESE
|1,57
|149.248.841
|% 0,00
|
|AEFES
|55,85
|285.788.314
|% 0,00
|
|AGHOL
|89,60
|87.997.086
|% 0,00
|
|ACSEL
|70,35
|33.978.411
|% 0,00
|
|ADEL
|120,00
|22.732.202
|% 0,00
|
|ADESE
|1,57
|149.248.841
|% 0,00
|
|AEFES
|55,85
|285.788.314
|% 0,00
|
|AGHOL
|89,60
|87.997.086
|% 0,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% 0,00
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% 0,00
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% 0,00
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% 0,00
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% 0,00
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% 0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7695
|18,7821
|% 0,04
|
|Euro
|20,2127
|20,2416
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,7504
|22,8645
|% 0,07
|
|Frank
|20,0726
|20,1935
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9823
|5,0073
|% -0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|7,45
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,55
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.694
|7.764
|31,00
|
|Yarım
|3.737
|3.798
|15,00
|
|Çeyrek
|1.869
|1.899
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,26
|0,12
|
|B. Petrol
|82,85
|82,85
|0,18
|