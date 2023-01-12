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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim

12.01.2023 09:28
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Bildirim İçeriği

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Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait finansal raporlarının 28 Şubat 2023 Salı günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 28/02/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100676


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BIST En Aktif Hisseler17:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 70,35 33.978.411 % 0,00  
ADEL 120,00 22.732.202 % 0,00  
ADESE 1,57 149.248.841 % 0,00  
AEFES 55,85 285.788.314 % 0,00  
AGHOL 89,60 87.997.086 % 0,00  
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17:22 Alış Satış %  
Dolar 18,7695 18,7821 % 0,04  
Euro 20,2127 20,2416 % 0,25  
Sterlin 22,7504 22,8645 % 0,07  
Frank 20,0726 20,1935 % -0,04  
Riyal 4,9823 5,0073 % -0,02  
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17:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.884 7,45  
Altın Gr. 1.137 1.137 4,55  
Cumhuriyet 7.638 7.753 19,00  
Tam 7.694 7.764 31,00  
Yarım 3.737 3.798 15,00  
Çeyrek 1.869 1.899 8,00  
Gümüş.Ons 23,60 23,63 0,20  
Gümüş Gr. 14,25 14,26 0,12  
B. Petrol 82,85 82,85 0,18  
Seans Raporu 17:22
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