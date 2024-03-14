***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim
14.03.2024 10:53
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait finansal raporlarının 21 Mart 2024 Perşembe günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 21/03/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258704
BIST
'
13:238.903
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -7,63
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
13:2332,1258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0842
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0071
13:2335,2731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1098
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
13:232.241,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,27
|Açılış
|: 2.241,48
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.232,78
BIST En Aktif Hisseler13:23
|DMSAS
|6,37
|9.909.621
|% 107,49
|
|CMENT
|616,00
|6.249.936
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.161.756
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|31.411.050
|% 9,99
|
|TETMT
|15.062,50
|70.082.533
|% 9,99
|
|MMCAS
|14,41
|6.549.431
|% -9,99
|
|FONET
|34,66
|171.835.476
|% -9,97
|
|BRMEN
|5,97
|5.569.110
|% -9,95
|
|DGATE
|52,50
|31.583.341
|% -8,54
|
|QNBFL
|145,00
|17.612.715
|% -6,93
|
|THYAO
|273,25
|3.664.900.865
|% 0,46
|
|EREGL
|44,72
|1.893.398.841
|% 0,58
|
|LMKDC
|35,46
|1.861.054.845
|% 7,19
|
|JANTS
|274,25
|1.755.458.673
|% 7,97
|
|OBAMS
|50,75
|1.601.858.905
|% 3,57
|
|ISCTR
|10,51
|1.349.654.366
|% -0,85
|
|EKGYO
|10,71
|909.652.248
|% -0,28
|
|AKFGY
|2,68
|148.448.522
|% -1,47
|
|LMKDC
|35,46
|1.861.054.845
|% 7,19
|
|YKBNK
|22,04
|1.124.240.948
|% -0,99
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1241
|32,1273
|% 0,27
|
|Euro
|35,2169
|35,2529
|% 0,25
|
|Sterlin
|41,5432
|41,7514
|% -0,23
|
|Frank
|36,8554
|37,0401
|% -0,45
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,40
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,99
|25,02
|% 0,66
|
|Platin
|935,51
|936,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.064,08
|1.066,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,69
|84,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.169,74
|2.170,09
|% 0,66
|