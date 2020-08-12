***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2020 yılı KOVİD-19'un etkileri sebebiyle benzersiz ve zorlu bir yıl olmaya devam etmektedir. Hükümetlerin aldığı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasına rağmen, ileriye yönelik belirsizlikler ve faaliyet gösterdiğimiz bazı ülkelerde KOVİD-19'a ilişkin zorluklar devam etmektedir. Bu sebeple, 2020 yılına ilişkin beklentilerimizi detaylı olarak paylaşmak konusunda halen çekincemiz bulunmaktadır.Diğer yandan, ikinci çeyrekte faaliyet gösterdiğimiz her iki iş kolunda da krizin başlangıç zamanındaki öngörülerimizden daha iyi performans göstermiş bulunuyoruz. Açık satış noktalarının kısmen tekrar açılmasıyla birlikte Bira Grubu hacimleri için daha önce paylaştığımız yıllık bazda düşük-çift haneli düşüş beklentisini orta-tek haneli düşüş olarak revize ediyoruz.2020 yılının ikinci çeyreğinde sonuçlar üzerinde etkisini gördüğümüz üzere operasyonel giderler ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin aldığımız tedbirler operasyonel sonuçlarımızı desteklemektedir. Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Kazakistan'da uyguladığımız Sıfır Tabanlı Harcama programımızın kapsamını diğer BDT ülkelerine de genişlettik. Bu önlemlerin senenin geri kalanında da devam etmesini bekliyoruz ve KOVİD-19'un karlılık oranlarımıza olumsuz etkilerinin bu tedbirler sayesinde kısmen hafifletileceğini öngörüyoruz.Tasarrufların ve uygulanan programların sonucu olarak yatırım harcamalarımızın nominal bazda geçtiğimiz yılın altında gerçekleşmesini ve yatırım harcamalarının net satış gelirlerine oranının yine geçen yılın altında kalmasını bekliyoruz. Yılın ilk yarısında zorlu koşullara rağmen işletme sermayesinde önemli bir ilerleme kaydettik ve yılın ikinci yarısında da işletme sermayemizi iyileştirmeye devam edeceğiz.Yılın ilk yarısında etkin maliyet ve gider yönetimimizle birlikte işletme sermayesinde kaydedilen iyileşme sayesinde Serbest Nakit Akımımız beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, bira grubunda 2019'daki rekor seviyenin altında da olsa 2020 yılında da pozitif Serbest Nakit Akımı gerçekleştirmeyi bekliyoruz.*2020 beklentileri eldeki mevcut verilere dayalı olarak yönetimin beklentilerini yansıtmaktadır. Şirket'in gerçek performansını önemli ölçüde etkileyebilecek makroekonomik, finansal, jeopolitik ve politik riskler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gelecekteki olaylar ve belirsizliklere bağlı olarak gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868471BIST