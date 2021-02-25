***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 BEKLENTİLERİFaaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyaları etkilemeye devam eden KOVID-19 salgınının etkileri nedeniyle 2021 yılının 2020 yılına benzer şekilde zorlu olması beklenmektedir. Önümüzdeki belirsizlikler ve hükümetler tarafından alınan tedbirlerin ülke ekonomileri ve tüketici harcamaları üzerindeki sonuçları, iş performansımız üzerinde kritik bir etkiye sahip olacağından yıl içerisinde varsayımlarımızı yeniden gözden geçirmemize yol açabilir.Konsolide Satış Hacmi'nin düşük-orta tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir.Bira Grubu Satış Hacmi'nin düşük tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir.Uluslararası Bira Satış Hacmi'nin düşük tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. Rusya Bira Satış Hacmi'nin pazarın üzerinde büyümesi beklenirken, geçen senenin yüksek bazından dolayı düşük tek haneli oranda büyüyeceği öngörülmektedir. Zorlu rekabet ortamının bu yıl da devam etmesi beklenmektedir. BDT Bira Satış Hacmi'nin ilgili bira pazar büyümelerinin üzerinde artarak orta tek haneli oranda büyümesi öngörülmektedir.Özellikle yılın ilk yarısında pandeminin etkisinin devam edeceği varsayımı altında Türkiye Bira Satış Hacmi'nin 2020 yılının düşük bazına rağmen düşük tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. Açık satış noktalarının yeniden açılması ve turizmde toparlanma olacağı öngörülmekte olup ve yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye Bira Satış Hacmi'ni desteklemesi beklenmektedir.Meşrubat Grubu: 2020 yılının bazı ile birlikte, pazarlarımızın geniş potansiyelinden ve zengin ve dengeli portföyümüzden yararlanarak konsolide bazda %4 ila %6 aralığında büyütmesi öngörülmektedir.Türkiye meşrubat: Düşük tek haneli büyümeUluslararası meşrubat: Yüksek tek haneli büyümeKonsolide Net Satış Gelirleri'nin her iki iş segmentinin de katkısıyla kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak orta-onlu yüzdelerde artması beklenmektedir.Bira Grubu Net Satış Gelirleri: Kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak, düşük onlu yüzdelerde artması beklenmektedir.Uluslararası Bira Net Satış Gelirleri: Hacim artışı, fiyat artışları ve portföy kırılımının olumlu etkisi sayesinde kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak yüksek tek haneli oranda büyüme beklenmektedir.Türkiye Bira Net Satış Gelirleri: Fiyat artışları ile satış kırılımının olumlu etkisi sayesinde düşük-yirmili yüzdelerde büyüme beklenmektedir.Meşrubat Grubu Net Satış Gelirleri: Değer büyümesi yönetimi odağımız ile, kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak konsolide net gelir büyümesinin yüksek-onlu yüzdelerde olması beklenmektedir.Konsolide FAVÖK marjı: Hafif düşmesi beklenmektedir.Bira Grubu FAVÖK marjı: 2020 yılının yüksek bazının etkisiyle, 2021 yılında tüketim ve hacim büyümesini desteklemek için yapılacak olan pazarlama ve satış yatırımlarının sonucunda 200 baz puan civarında düşmesi beklenmektedir.Uluslararası Bira FAVÖK marjı: 200 baz puan civarında düşmesi beklenmektedir.Türkiye Bira FAVÖK marjı: Hafif düşmesi ya da yatay kalması beklenmektedir.Meşrubat Grubu FAVÖK marjı: 2020 yılında ulaşılan güçlü marj artışına, belli bir seviyeye kadar pazarlama giderlerinde sağlanan tasarruflar gibi tek seferlik etkilerin yanı sıra, aynı zamanda sürdürülebilir nitelikte olan daha yalın ürün portföyü ve sıkı finansal yönetim sayesinde ulaşılmıştır. Hacimlerdeki artış, daha yüksek ünite kasa başı net gelir büyümesi ve tutumlu harcama zihniyetimiz ile FAVÖK marjının 2021 yılında 2020 yılına paralel seyretmesini öngörüyoruz.Yatırım Harcamaları: Satış gelirlerine oranı konsolide bazda normal seviyesiyle uyumlu olarak yüksek tek haneli olması beklenmektedir.Serbest Nakit Akımı: Güçlü serbest nakit akımı yaratılmaya devam edilmesi beklenmekte olup işletme sermayesinin 2020'deki çok düşük bazından ötürü serbest nakit akımının geçtiğimiz senenin altında gerçekleşeceği öngörülmektedir.*2021 beklentileri eldeki mevcut verilere dayalı olarak yönetimin beklentilerini yansıtmaktadır. Şirket'in gerçek performansını önemli ölçüde etkileyebilecek makroekonomik, finansal, jeopolitik ve politik riskler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gelecekteki olaylar ve belirsizliklere bağlı olarak gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913170BIST