***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFaaliyet ortamı kolay olmamasına rağmen, üçüncü çeyrek performansımız tüm göstergelerde ilk beklentilerimizin çok üzerinde gerçekleşmiştir. Hacim / karlılık arasındaki dengeyi bulma stratejimiz ve riskten korunma araçlarının etkin kullanılması yılın en önemli çeyreğini çok sağlam sonuçlarla tamamlamamızı sağlamıştır. Türkiye bira operasyonunda, sezon boyunca beklentilerimizin üzerinde performans sergilenmiştir. Rusya'da beklenen talep baskısı ilk planlarımıza göre daha geç başlasa da baskının son çeyrekte devam etmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, 4Ç2021'nin güçlü baz oluşturması sebebiyle özellikle uluslararası bira operasyonlarımızda yılın son çeyreğinde hacim performansının zayıf olmasını bekliyoruz. Ayrıca, son çeyrekte beklenen yüksek maliyet ortamının ve operasyonel giderlerde artış sebebiyle karlılık marjları üzerinde baskı oluşturabileceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte, üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü sonuçlar bira grubu sene sonu beklentilerimizi daha fazla iyileştirme yapma konusunda bize cesaret verdi ve bu iyileşme aynı zaman Anadolu Efes beklentilerine de yansıdı.Buna göre,Konsolide Satış Hacminin düşük-orta tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. (önceki: düşük-tek haneli oranda büyüme)Bira Grubu Satış Hacminin Türkiye bira satış hacminin 3Ç'de beklenenden iyi gerçekleşmesi sebebiyle raporlanan bazda düşük-onlu yüzdelerde daralması beklenmektedir. (önceki: orta-onlu yüzdelerde daralma)Ukrayna'nın etkisi hariç tutulduğunda ise, bira grubu hacimlerinin düşük-tek haneli seviyede daralması beklenmektedir. (önceki: orta-tek haneli seviyede daralması)Konsolide Net Satış Gelirlerinin kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak düşük-kırklı yüzdelerde artması beklenmektedir. (önceki: orta-otuzlu yüzdelerde büyüme)Bira Grubu Net Satış Gelirlerinin Ruble'nin USD ve EUR para birimleri karşısında değer kazanması ve Türkiye bira operasyonlarında elde edilen güçlü performans sayesinde, kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak, düşük-orta yirmili yüzdelerde artması beklenmektedir. (önceki: yüksek-onlu yüzdelerde büyüme)Konsolide FAVÖK marjının 2021 yılına göre yatay kalması ya da 100 baz puan artması beklenmektedir. (önceki: yatay)Bira Grubu FAVÖK marjının güçlü kaldıraç etkisinin sayesinde daha iyi operasyonel karlılık elde edilmesiyle, 2021 yılındaki seviyesine göre yaklaşık 400 baz puan civarında artacağını öngörüyoruz. (önceki: 2021 yılındaki seviyesine göre yatay ya da 100 baz puan artış)Yatırım Harcamaları: Satış gelirlerine oranı konsolide bazda yüksek tek haneli olması beklenmektedir. (öncekiyle aynı)Serbest Nakit Akımı bir önceki yılla karşılaştırılabilir seviyede olacaktır. Operasyonel karlılık rakamında önemli bir iyileşme beklenmekle birlikte daha uzun tedarik sürelerinden ötürü yatırım harcamalarının ve ön alımlardan kaynaklı stokların yılın son çeyreğinde artacağı öngörülmektedir.*2022 beklentileri eldeki mevcut verilere dayalı olarak yönetimin beklentilerini yansıtmaktadır. Şirket'in gerçek performansını önemli ölçüde etkileyebilecek makroekonomik, finansal, jeopolitik ve politik riskler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gelecekteki olaylar ve belirsizliklere bağlı olarak gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076391BIST