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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

08.01.2024 18:48
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2024 beklentileri TMS 29'un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanması sonucu gerçekleşecek muhtemel herhangi bir etkiyi içermemektedir. Yıllık değişimler, enflasyon muhasebesi etkisi içermeyen 2023 yılı mali tabloları baz alınarak verilmektedir. TMS 29 etkilerini içermeyen 2023 yılı finansalları, TMS 29'un etkilerini içerecek yıl sonu sonuçlarıyla birlikte açıklanacaktır.
2024 mali yılına ilişkin beklentilerimiz aşağıdaki gibidir:
Konsolide Satış Hacminin düşük-orta tek haneli oranda artış göstermesi beklenmektedir.
Bira Grubu Satış Hacminin hafif bir büyüme göstermesi beklenmektedir. Uluslararası bira operasyonlarımızın hacimlerinin hafif bir artış göstermesi beklenirken Türkiye bira operasyonlarının hacimlerinin ise 2023 yılının yüksek bazı nedeniyle geçen yıla göre yatay performans göstermesi beklenmektedir.
Meşrubat Grubu Satış Hacminin orta tek haneli büyümesi beklenmektedir.
Türkiye meşrubat hacminin orta tek haneli büyümesi beklenmektedir.
Uluslararası meşrubat hacminin orta tek haneli büyümesi beklenmektedir.
Konsolide Net Satış Gelirlerinin, kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak düşük otuzlu yüzdelerde artması beklenmektedir.
Bira Grubu Net Satış Gelirlerinin kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak düşük yirmili yüzdelerde artması beklenmektedir.
Meşrubat Grubu Net Satış Gelirlerinin, kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak düşük kırklı yüzdelerinde artması beklenmektedir.
Konsolide FAVÖK Marjının, yaklaşık 100 baz puan daralması beklenmektedir.
Bira Grubu FAVÖK marjının yaklaşık 200 baz puan daralması beklenmekte olup daralmanın artacağına ilişkin riskler bulunmaktadır.
Meşrubat Grubu FVÖK Marjının 2023 yılına göre yatay kalması beklenmektedir.
* 2024 beklentileri eldeki mevcut verilere dayalı olarak yönetimin beklentilerini yansıtmaktadır. Şirket'in gerçek performansını önemli ölçüde etkileyebilecek makroekonomik, finansal, jeopolitik ve politik riskler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gelecekteki olaylar ve belirsizliklere bağlı olarak gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234867


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