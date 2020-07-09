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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.07.2020 16:19
GÜNCEL HABERLER



***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul sonucuna ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.06.2020
Genel Kurul Tarihi 09.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Ticaret Bakanlığı'nın 17.05.2020 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve kâr dağıtımı kısıtlamasına getirilen istisnaları düzenleyen Tebliği ile ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi, onaylanması, reddi veya değiştirilerek kabulü,
3 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Yatırımcı Bilgi Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Extraordinary General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 Investor Information Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 9 Temmuz 2020 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde saat 14.00'de yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Şirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda
Ticaret Bakanlığınca 17/5/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in (Tebliğ) 5/(1)-(c) maddesi hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 16.06.2020 tarihli ve 2020/498 sayılı tamamı serbest yedek akçelerden karşılanmak üzere 1.050.394.736,56 TL tutarındaki kâr dağıtımına yönelik önerisi kabul edilmiştir.
Genel Kurul'a ilişkin daha önceki açıklamamızda belirtildiği üzere dağıtılacak kâr payından tüm pay sahiplerimizin temettü alma hakkı kâr dağıtım tarihi olan 14.07.2020 tarihi itibarıyla ayrılacak ve böylece kâr payı alma hakkına sahip pay sahiplerimiz belirlenmiş olacaktır. 14.07.2020 tarihi ve sonrasında satın alınacak payların gerek 14.07.2020 tarihinden itibaren yapılacak olan kar payı ödemesinden, ve gerekse 01.10.2020 tarihinden itibaren yapılacak olan kar payı ödemesinden yararlanma hakkı olmayacaktır.
İlgili Tebliğ uyarınca, herhangi bir kredi/proje finansman sözleşmesine dayalı olarak 30.09.2020 tarihi öncesi muaccel hale gelecek ödemelerini 02.07.2020 tarihi itibarıyla şirkete tevsik etmiş bulunan pay sahiplerimize sadece bu borçların ifasında kullanılmak ve tevsik edilen borç tutarını aşmamak üzere 14.07.2020 tarihinden itibaren nakden kâr payı dağıtımı yapılacaktır.
Herhangi bir kredi/proje finansman sözleşmesine dayalı olarak 30.09.2020 tarihi öncesi muaccel hale gelecek ödemelerini şirkete tevsik etmemiş olan diğer tüm pay sahiplerine ise kâr payı ödemeleri yasal sürenin uzatılmaması halinde 01.10.2020 tarihinden itibaren yapılacaktır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 9 Temmuz 2020 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde saat 14:00'da yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858232


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Cumhuriyet 2.597 2.619 13,80  
Tam 2.673 2.688 14,20  
Yarım 1.298 1.315 6,90  
Çeyrek 649 658 3,50  
Gümüş.Ons 18,93 18,97 0,22  
Gümüş Gr. 4,18 4,19 0,06  
B. Petrol 42,67 42,67 -0,63  
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