***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurulun Tescile Tabi OlmamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.06.2020Genel Kurul Tarihi 09.07.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Ticaret Bakanlığı'nın 17.05.2020 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve kâr dağıtımı kısıtlamasına getirilen istisnaları düzenleyen Tebliği ile ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi, onaylanması, reddi veya değiştirilerek kabulü,3 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Yatırımcı Bilgi Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Extraordinary General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 Investor Information Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 9 Temmuz 2020 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde saat 14.00'de yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.Şirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndaTicaret Bakanlığınca 17/5/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in (Tebliğ) 5/(1)-(c) maddesi hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 16.06.2020 tarihli ve 2020/498 sayılı tamamı serbest yedek akçelerden karşılanmak üzere 1.050.394.736,56 TL tutarındaki kâr dağıtımına yönelik önerisi kabul edilmiştir.Genel Kurul'a ilişkin daha önceki açıklamamızda belirtildiği üzere dağıtılacak kâr payından tüm pay sahiplerimizin temettü alma hakkı kâr dağıtım tarihi olan 14.07.2020 tarihi itibarıyla ayrılacak ve böylece kâr payı alma hakkına sahip pay sahiplerimiz belirlenmiş olacaktır. 14.07.2020 tarihi ve sonrasında satın alınacak payların gerek 14.07.2020 tarihinden itibaren yapılacak olan kar payı ödemesinden, ve gerekse 01.10.2020 tarihinden itibaren yapılacak olan kar payı ödemesinden yararlanma hakkı olmayacaktır.İlgili Tebliğ uyarınca, herhangi bir kredi/proje finansman sözleşmesine dayalı olarak 30.09.2020 tarihi öncesi muaccel hale gelecek ödemelerini 02.07.2020 tarihi itibarıyla şirkete tevsik etmiş bulunan pay sahiplerimize sadece bu borçların ifasında kullanılmak ve tevsik edilen borç tutarını aşmamak üzere 14.07.2020 tarihinden itibaren nakden kâr payı dağıtımı yapılacaktır.Herhangi bir kredi/proje finansman sözleşmesine dayalı olarak 30.09.2020 tarihi öncesi muaccel hale gelecek ödemelerini şirkete tevsik etmemiş olan diğer tüm pay sahiplerine ise kâr payı ödemeleri yasal sürenin uzatılmaması halinde 01.10.2020 tarihinden itibaren yapılacaktır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni 9 Temmuz 2020 Tarihinde Yapılmış olan Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescile tabi olmamış ve kararlar alındığı tarih itibarıyla kesinleşmiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 9 Temmuz 2020 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde saat 14:00'da yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867890BIST