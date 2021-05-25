***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul sonucuna ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 28.04.2021Genel Kurul Tarihi 25.05.2021Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 2020 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,8 - Görev süresi sona erecek Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,9 - 2021 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,10 - Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin kayıtlı sermaye sistemi izin süresinin uzatılmasına yönelik olarak ekli şekilde (Ek:1) tadil edilmesinin onaya sunulması,11 - Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesine yönelik olarak ekli şekilde (Ek:2) tadil edilmesinin onaya sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği‘nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 sayılı maddesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,16 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Ana Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 Annual General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 AoA change.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde saat 13.00'te yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndaYönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2020 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.Şirketin 2020 yılı içerisinde Yönetim Kurulunca seçilen Yönetim Kurulu Üyesi LALE DEVELİOĞLU, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.Süresi biten ve ibra edilen Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine TUNCAY ÖZİLHAN, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, JASON WARNER, TALİP ALTUĞ AKSOY, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, AHMET BOYACIOĞLU, AGAH UĞUR, UĞUR BAYAR (bağımsız üye), BARIŞ TAN (bağımsız üye), ŞEVKİ ACUNER (bağımsız üye) ve LALE DEVELİOĞLU'nın (bağımsız üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.Şirketin Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin kayıtlı sermaye sistemi izin süresinin uzatılmasına ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesine yönelik olarak tadil edilmesine karar verilmiştir.2020 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263 TL üzerinden %193,48 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 1,9348 TL (net 1,64458 TL) kar payı olmak üzere 1.145.605.262,85 TL tutarında karın nakit olarak 28 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ödenmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde saat 13:00'te yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937711BIST