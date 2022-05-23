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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.05.2022 14:30
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Tarihi 20.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,
7 - Görev süresi sona erecek Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
8 - 2022 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği‘nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 sayılı maddesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Annual General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2022 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde saat 14.00'te yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2021 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
Süresi biten ve ibra edilen Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine TUNCAY ÖZİLHAN, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, JASON WARNER, TALİP ALTUĞ AKSOY, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, AHMET BOYACIOĞLU, AGAH UĞUR, UĞUR BAYAR (bağımsız üye), BARIŞ TAN (bağımsız üye), ŞEVKİ ACUNER (bağımsız üye) ve LALE DEVELİOĞLU'nın (bağımsız üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.
2022 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
2021 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263 TL üzerinden %185,45 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 1,8545 TL (net 1,66905 TL) kar payı olmak üzere 1.098.059.210,23 TL tutarında karın nakit olarak 20 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli-2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak-2021.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031732


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DERHL 6,77 17.256.205 % 9,90  
LIDFA 7,35 14.390.661 % 9,87  
EMNIS 24,06 268.540 % 9,86  
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Altın Gr. 943 943 0,92  
Cumhuriyet 6.290 6.385 1,00  
Tam 6.251 6.409 -3,44  
Yarım 3.021 3.100 -1,67  
Çeyrek 1.515 1.550 -0,83  
Gümüş.Ons 22,12 22,15 0,37  
Gümüş Gr. 11,21 11,23 0,11  
B. Petrol 111 111 1,10  
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