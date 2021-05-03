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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.05.2021 18:27



***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 03.05.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 2022 yılında vadesi dolacak olan tahvillerin yeniden finansmanı ve ayrıca önümüzdeki dönemde işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla uzun vadeli borçlanma araçlarının kullanılması konusunu değerlendirmektedir. Bu amaçla, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 29 Nisan 2021 tarihinde aldığı karar ile Şirketimiz tarafından yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarında azami 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para ihraç tavanı içinde kalmak suretiyle, tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin tahsisli satışına ve/veya nitelikli yatırımcılara ihracını sağlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılması, ihraca ilişkin tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsislerin belirlenmesi, satışların tamamlanması dahil gerekli bütün işlemlerin yapılması hususunda üst yönetime yetki vermiştir. Yönetim Kurulu Kararı'nın alınmasını takiben, yurt dışında yapılması planlanan tahvil ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, No: 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) başvurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934246


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