***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.06.2021 11:16
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 03.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.05.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.05.2022
Ek Açıklamalar
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., 21 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren bir dizi sabit getirili yatırımcılar ile toplantılar düzenlemek üzere aracı kurumlara yetki vermiştir. Bu kapsamda, piyasa koşullarına bağlı olarak 7 yıl vadeli ABD doları cinsinden gösterge (Benchmark) niteliğinde Reg S/144A'ya tabi olacak tahvillerin satışının gerçekleşmesi beklenmektedir. Satışa sunulacak olan tahviller, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiş ve edilmeyecektir, ve bu tahvillerin tescile ilişkin yükümlülüklerinden geçerli bir muafiyeti söz konusu olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde satışı gerçekleşmeyecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943318
BIST
12:061.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.394
12:068,7613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
12:0610,4000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0250
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4250
En Düşük
10,3950
12:06501,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,66
|Açılış
|: 501,31
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler12:04
|VAKFN
|10,57
|69.464.165
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.149.406
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.951.514
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|25.732.623
|% 9,94
|
|EUYO
|4,22
|2.629.580
|% 9,90
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|EUKYO
|7,99
|15.687.986
|% -8,06
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,28
|260.133.059
|% -6,30
|
|METUR
|6,05
|18.775.545
|% -5,32
|
|THYAO
|14,89
|885.671.763
|% 2,06
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|BERA
|14,28
|260.133.059
|% -6,30
|
|KOZAL
|121,00
|252.461.710
|% 0,17
|
|FENER
|40,30
|202.193.310
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,14
|194.415.735
|% 0,47
|
|THYAO
|14,89
|885.671.763
|% 2,06
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|YKBNK
|2,15
|85.742.381
|% -0,46
|
|VKGYO
|1,55
|40.545.135
|% 4,03
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7661
|8,7673
|% -0,03
|
|Euro
|10,4317
|10,4390
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,1141
|12,1749
|% -0,57
|
|Frank
|9,4862
|9,5434
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3295
|2,3412
|% -0,09
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,20
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-6,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|-4,31
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-2,09
|
|Çeyrek
|800
|819
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|-0,34
|