***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.04.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 03.05.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.05.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.05.2022Ek AçıklamalarAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., 21 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren bir dizi sabit getirili yatırımcılar ile toplantılar düzenlemek üzere aracı kurumlara yetki vermiştir. Bu kapsamda, piyasa koşullarına bağlı olarak 7 yıl vadeli ABD doları cinsinden gösterge (Benchmark) niteliğinde Reg S/144A'ya tabi olacak tahvillerin satışının gerçekleşmesi beklenmektedir. Satışa sunulacak olan tahviller, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiş ve edilmeyecektir, ve bu tahvillerin tescile ilişkin yükümlülüklerinden geçerli bir muafiyeti söz konusu olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde satışı gerçekleşmeyecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943318BIST