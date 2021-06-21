Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.06.2021 11:16



***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 03.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.05.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.05.2022

Ek Açıklamalar
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., 21 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren bir dizi sabit getirili yatırımcılar ile toplantılar düzenlemek üzere aracı kurumlara yetki vermiştir. Bu kapsamda, piyasa koşullarına bağlı olarak 7 yıl vadeli ABD doları cinsinden gösterge (Benchmark) niteliğinde Reg S/144A'ya tabi olacak tahvillerin satışının gerçekleşmesi beklenmektedir. Satışa sunulacak olan tahviller, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiş ve edilmeyecektir, ve bu tahvillerin tescile ilişkin yükümlülüklerinden geçerli bir muafiyeti söz konusu olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde satışı gerçekleşmeyecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943318


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:061.396
Değişim :  -0,18% |  -2,46
Açılış :  1.403  
Önceki Kapanış :  1.399  
En Yüksek
1.405 En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler12:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 10,57 69.464.165 % 9,99  
TKURU 168,40 5.149.406 % 9,99  
OZBAL 11,13 20.951.514 % 9,98  
ISGSY 10,29 25.732.623 % 9,94  
EUYO 4,22 2.629.580 % 9,90  
daha fazla
12:04 Alış Satış %  
Dolar 8,7661 8,7673 % -0,03  
Euro 10,4317 10,4390 % -0,17  
Sterlin 12,1141 12,1749 % -0,57  
Frank 9,4862 9,5434 % -0,30  
Riyal 2,3295 2,3412 % -0,09  
daha fazla
12:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 -3,20  
Altın Gr. 501 501 -1,79  
Cumhuriyet 3.316 3.366 -6,00  
Tam 3.300 3.385 -4,31  
Yarım 1.595 1.637 -2,09  
Çeyrek 800 819 -1,05  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 -0,05  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 -0,03  
B. Petrol 74,56 74,56 -0,34  
Seans Raporu 12:04
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru