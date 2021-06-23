***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.04.2021İhraç Tavanı Tutarı N VEYA DOLAYLI OLARAK, KANADA, AVUSTRALYA, GÜNEY AFRİKA, JAPONYA VEYA TÜRKİYE'DE YAYINLAMA VEYA DAĞITIM İÇİN DEĞİLDİR Şirketimiz tarafından Euronext Dublin Menkul Kıymetler Borsası'na (Euronext Dublin Stock Exchange) kote edilecek olan tahvil ihracının satışına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 500.000.000 ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 29 Haziran 2028 ve %3,375 kupon oranı öngörülmekte olup yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanmasının ve SPK'dan Tertip İhraç Belgesi'nin alınmasının akabinde işlemlerin tamamlanması beklenmektedir. ÖNEMLİ BİLGİ Bu materyaller, doğrudan veya dolaylı olarak Kanada, Avustralya, Güney Afrika veya Japonya'da dağıtılamaz. Bu materyaller, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki menkul kıymetleri satın almak veya bunlara kaydolmak veya başka bir şekilde yatırım yapmak için herhangi bir teklif veya öneri oluşturmaz. Burada bahsedilen menkul kıymetler, 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Yasası ("Menkul Kıymetler Yasası") kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Menkul kıymetler, Menkul Kıymetler Yasası'nın kayıt gerekliliklerinden muafiyet veya bunlara tabi olmayan bir işlemin söz konusu olduğu haller haricinde, ABD'de veya ABD'li kişilerin hesabına veya yararına (Menkul Kıymetler Yasası kapsamında S Yönetmeliği'nde (Regulation S) tanımlandığı üzere) teklif edilemez veya satılamaz. ABD'de menkul kıymetlerin halka arzı olmayacaktır. Tahvillerin ihracı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 21 Mayıs 2021 tarihinde onaylanan ihraç belgesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın ("32 Sayılı Karar") 15(b) Maddesi ve VII-128.8 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ile uyumlu olarak yalnızca Türkiye dışında ihraç edilmek üzere onaylanmıştır. SPK onayı uyarınca, Tahvillerin (veya intifa haklarının) Türkiye'de tahsisli satışı veya halka arz yoluyla satışı veya ihracı sayılabilecek herhangi bir işleme konu olmaması şartıyla, Tahvillerin satışına ve ihracına izin verilmiştir. 32 Sayılı Karar'ın 15(d)(ii) Maddesi uyarınca, Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından talep olmaksızın gerçekleştirilmiş offshore işlemlerde Tahvillerin (veya intifa haklarının) alımı veya satımı konusunda, Türkiye dışındaki finansal piyasalarda bu Tahvillerin (veya intifa haklarını) alınıp satılması ve bu işlemlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından lisans verilen bankalar ve/veya SPK düzenlemelerine göre yetkilendirilmiş aracı kurumlar aracılığıyla yapılması ve satın alma bedelinin bu tür lisanslı Türk bankaları aracılığıyla aktarılması şartıyla, herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu nedenle, Türkiye'de yerleşik kişiler, Tahvilleri (veya intifa hakkını) satın alırken lisanslı Türk bankalarını veya lisanslı Türk aracı kurumlarını kullanmalı ve satın alma bedelini lisanslı Türk bankaları aracılığıyla aktarmalıdır. Tahviller İstanbul Borsası'na (Borsa İstanbul A.Ş.) kote değildir. Bu duyuru yalnızca (i) Birleşik Krallık dışında bulunan kişilere (ii) 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası'nın (Finansal Promosyon)