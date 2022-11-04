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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.11.2022 18:26
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı ve İhraç Belgesi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.11.2023

Ek Açıklamalar
30 Eylül 2022 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, yurt içinde yapılması planlanan borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, No: 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz Kurul'un 3 Kasım 2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, SPK'nın 2022/61 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Anadolu Efes İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Anadolu Efes SPK Başvuru Formu 2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076962


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