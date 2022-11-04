***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı ve İhraç Belgesi HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 30.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.11.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.11.2023Ek Açıklamalar30 Eylül 2022 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, yurt içinde yapılması planlanan borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, No: 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz Kurul'un 3 Kasım 2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, SPK'nın 2022/61 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Anadolu Efes İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Anadolu Efes SPK Başvuru Formu 2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076962BIST