***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar payı dağıtım teklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 23.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AEFES, TRAAEFES91A9 Peşin 1,8545000 185,45 10 1,6690500 166,905Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 20.05.2022 24.05.2022 23.05.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AEFES, TRAAEFES91A9 0 0KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 592.105.2632. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 372.939.109,84* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.802.921.160,49 2.058.164.737,834. Vergiler ( - ) -1.435.654.496,55 05. Net Dönem Kârı 1.068.303.393,18 2.058.164.737,836. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -1.384.017.111,877. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.068.303.393,18 674.147.625,96Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 70.457,4 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.068.406.932,23 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 29.605.263,15 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 20.181.857,34 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 545.428.037,37 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 78.754.821,61 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 394.333.413,71 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 523.025.909,71 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - -TOPLAM 988.253.289,21 1,66905 166,905Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuzun 23 Şubat 2022 tarihli toplantısında,Şirketimizin, 2021 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263 TL üzerinden %185,45 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 1,8545 TL (net 1,66905 TL) kar payı olmak üzere 1.098.059.210,23 TL tutarında karın nakit olarak 20 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ödenmesinin önerilmesine dağıtılması öngörülen kar payının 575.033.300,52 TL'nın Şirketimizin 2021 hesap dönemi yasal kayıtlarında yer alan dönem karının geçmiş yıl zararlarını aşan kısmından, 280.905.730,98 TL'nın genel kanuni yedek akçelerin kanunen serbest kalan kısmından ve 242.120.178,73 TL'nın ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, dağıtıma konu olan dönem karı ve olağan üstü yedeklerden pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kalan tutarın %10'u oranında (78.754.821,61 TL) ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına Şirketimiz yasal kayıtlarına göre hesaplanan kardan ortaklara yapılan dağıtım ve gerekli kanuni ihtiyat ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedeklere alınmasına ve kar dağıtımı önerimizin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003926BIST