***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.05.2021 16:27
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 30.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 900.000.000. TL'lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşme değişikliği Genel Kurulumuz tarafından onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Değişikliği.pdf
EK: 2 AoA change.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937815
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -51,96
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.400
18:058,4868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0978
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4868
En Düşük
8,3771
18:0510,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1412
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3926
En Düşük
10,2454
18:05515,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 8,50
|Açılış
|: 515,87
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
516,36
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|30,80
|103.188.780
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
|
|BURVA
|28,88
|27.362.403
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|30.069.020
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|2.470.390
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|2.397.386
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|466.135
|% -10,00
|
|MERIT
|220,50
|1.515.318
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.440.521
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.775.265
|% -9,98
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% -4,23
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% -4,45
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% -1,85
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% -5,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4829
|8,4868
|% 1,17
|
|Euro
|10,3822
|10,3920
|% 1,38
|
|Sterlin
|11,9459
|12,0058
|% 0,90
|
|Frank
|9,4160
|9,4727
|% 1,07
|
|Riyal
|2,2551
|2,2664
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|10,94
|
|Altın Gr.
|516
|516
|8,25
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,11
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
-
17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
-
17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem