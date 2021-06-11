***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.06.2021 11:06
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescil İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 30.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 09.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 900.000.000. TL'lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşme değişikliği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Değişikliği.pdf
EK: 2 AoA change.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941930
BIST
11:001.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
11:008,3387
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0892
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
11:0010,1621
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,1155
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
11:00507,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -7,27
|Açılış
|: 507,20
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
507,06
BIST En Aktif Hisseler11:00
|OYYAT
|22,54
|144.980.930
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|LUKSK
|54,15
|4.812.011
|% 8,60
|
|LINK
|34,98
|10.864.520
|% 7,90
|
|BMSCH
|5,81
|43.094.356
|% 5,06
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|15.572.708
|% -9,97
|
|SKTAS
|4,45
|10.062.072
|% -8,25
|
|EPLAS
|25,52
|15.342.752
|% -7,20
|
|TKURU
|162,70
|2.325.008
|% -7,13
|
|GARAN
|8,54
|418.521.464
|% 0,71
|
|THYAO
|14,52
|306.696.040
|% 0,62
|
|ASELS
|15,91
|276.306.636
|% 1,34
|
|FENER
|36,82
|272.848.579
|% 0,77
|
|TUPRS
|105,40
|239.680.662
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,18
|180.759.029
|% 0,93
|
|ZRGYO
|1,63
|119.880.684
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,31
|163.710.878
|% 0,87
|
|GARAN
|8,54
|418.521.464
|% 0,71
|
|BOBET
|5,03
|193.425.175
|% 3,29
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3341
|8,3387
|% -1,06
|
|Euro
|10,1528
|10,1621
|% -1,12
|
|Sterlin
|11,7627
|11,8217
|% -1,26
|
|Frank
|9,2803
|9,3362
|% -1,09
|
|Riyal
|2,2138
|2,2249
|% -1,19
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|2,61
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,22
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,07
|
Seans Raporu
11:00
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-
11:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 04 artarak (% 0.64 ) 1, 570
-
11:11GSDDE
Yüzde 4.62 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 049, 135 adet işlem
-
11:10PEGYO
Yüzde 4.29 oranında artışla 1.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 212, 005 adet işlem
-
11:09BMSCH
Yüzde 4.70 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 428, 786 adet işlem
-
11:08BMSCH
Yüzde 4.70 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 052 adet işlem