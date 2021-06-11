***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescil İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 30.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 09.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut 900.000.000. TL'lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşme değişikliği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Değişikliği.pdfEK: 2 AoA change.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941930BIST