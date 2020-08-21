***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYıllık kredi komite toplantısının ardından Standard & Poor's ("S&P"), şirketimizin "BBB-" olan uzun vadeli kurumsal kredi notunu ve "Durağan" olan kredi notu görünümünü teyit etmiştir.S&P, Anadolu Efes'in ticari riskini yeterli, finansal riskini orta ve likiditesini ise yeterli olarak değerlendirmiştir.S&P tarafından yayınlanan raporda, Anadolu Efes'in güçlü yönleri olarak tanınmış markalarıyla desteklenen dengeli bira ve meşrubat portföyü, Rusya dahil olmak üzere faaliyette bulunduğu pazarlarda lider pozisyonu, operasyonların coğrafi kırılımındaki olumlu dengelenme ve pozitif serbest nakit akımı yaratılması konusunda geçmiş yıllardan beri sürdürülen güçlü performans gösterilmiştir.Kredi notunun durağan görünümü, S&P'nin Anadolu Efes'in 2020 yılında ihtiyatlı mali politikalarıyla borçluluk oranını makul seviyede koruyacağına ilişkin öngörüsü ile Şirketin operasyonel performansının genel olarak dirençli kalmayı sürdürerek 2021 yılında iyileşme kaydedeceği ve her iki yılda da pozitif serbest nakit akım yaratacağı beklentilerini yansıtmaktadır.Fitch Ratings ardından S&P'nin kredi notu teyidi ile Anadolu Efes sahip olduğu iki adet yatırım yapılabilir kredi notu ile Türkiye'deki tek "Yatırım Yapılabilir İhraççı" konumunu korumuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870744BIST