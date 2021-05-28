***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings ("Fitch") Anadolu Efes'in yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BBB-", görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir.Bu kredi notu, Anadolu Efes'in ana pazarlarında sahip olduğu lider konumuyla desteklenmektedir. Fitch, Anadolu Efes'in operasyonlarında önemli yere sahip Rusya'daki pazar payını ve Türkiye'deki güçlü konumunu korumaya yönelik olarak artan gücünün yanı sıra maliyet enflasyonunun ürün fiyatlarına yansıtılmasının ve premium ürün portföyünün güçlendirilmesinin sonucu olarak karlılıkta artış beklemeye devam etmektedir. Kredi notu teyidi ayrıca Anadolu Efes'in uzun vadede kaldıraç oranını makul seviyelerde tutma kabiliyetine ve isteğine yönelik olan Fitch'in beklentileriyle desteklenmektedir.Fitch değerlendirmesinde, Şirketin faaliyet performansının COVID-19 nedeniyle az etkilenmiş olmasıyla beraber 2021 yılında iyileşme göstereceğini ele almıştır. Diğer yandan değerlendirmesinde, Şirketin ürünlerini fiyatlama kabiliyetinin ve maliyet artışlarından korunma yöntemlerinin yanı sıra yüksek nakit döviz pozisyonunun Şirket finansallarındaki kurdan kaynaklanan olumsuz etkileri gidermeye yardımcı olacağını beklediğini belirtmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938818BIST