***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.03.2022 23:11
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings ("Fitch") Anadolu Efes'in BBB- olan yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu bir kademe indirerek notunu BB+ seviyesine çekmiştir. Fitch ayrıca tüm notları negatif izlemeye almıştır. Şirketin faaliyetlerini yürüttüğü ülkelerdeki zorlu makroekonomik ortam, not revizyonunun ana itici gücü olurken, Şirketin döviz pozisyonu da dahil olmak üzere likiditesi yeterli olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009353
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
18:0514,8420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1935
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9295
En Düşük
14,6097
18:0516,3652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1111
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
18:05953,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 15,20
|Açılış
|: 953,02
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
963,12
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|34,98
|1.031.945
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.250.411
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|18.012.642
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|295.387.786
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,03
|80.621.841
|% -6,81
|
|EDIP
|3,23
|7.299.008
|% -5,83
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% -1,53
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 2,24
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% -3,76
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8403
|14,8420
|% 1,32
|
|Euro
|16,3179
|16,3652
|% 0,68
|
|Sterlin
|19,3820
|19,4792
|% 0,73
|
|Frank
|15,8937
|15,9895
|% 0,97
|
|Riyal
|3,9451
|3,9649
|% 1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.003
|11,07
|
|Altın Gr.
|953
|953
|14,43
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,36
|0,24
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,69
|