***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings ("Fitch") Anadolu Efes'in BB+ olan uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunda negatif izlemeyi devam ettirmiş, ulusal kredi notunu ise en yüksek derece olan AAA(tur) olarak korumuştur. Anadolu Efes'in likiditesi yeterli olarak değerlendirilirken, girdi maliyetlerindeki zorlu ortama rağmen Şirket'in dayanıklılığı ve faaliyet gösterdiği ana ülkelerde pazar payı kazanımları raporda vurgulanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061924BIST