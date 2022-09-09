***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.09.2022 14:45
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
Fitch Ratings ("Fitch") Anadolu Efes'in BB+ olan uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunda negatif izlemeyi devam ettirmiş, ulusal kredi notunu ise en yüksek derece olan AAA(tur) olarak korumuştur. Anadolu Efes'in likiditesi yeterli olarak değerlendirilirken, girdi maliyetlerindeki zorlu ortama rağmen Şirket'in dayanıklılığı ve faaliyet gösterdiği ana ülkelerde pazar payı kazanımları raporda vurgulanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061924
BIST
14:433.533
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 95,83
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:4318,2425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 18,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:4318,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0884
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:431.012,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,83
|Açılış
|: 1.012,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:41
|GARAN
|26,18
|2.848.834.064
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.698.103.955
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.386.814.682
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|8.429.494
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,13
|35.538.072
|% -6,93
|
|MTRKS
|35,98
|41.733.343
|% -5,66
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|DOGUB
|9,60
|5.021.090
|% -5,51
|
|AKBNK
|16,00
|11.542.775.502
|% 5,61
|
|YKBNK
|9,15
|6.885.713.119
|% 7,52
|
|EREGL
|33,12
|5.853.425.104
|% 7,18
|
|THYAO
|73,55
|4.317.695.163
|% 0,75
|
|EKGYO
|5,14
|4.041.206.235
|% 5,11
|
|EKGYO
|5,14
|4.041.206.235
|% 5,11
|
|YKBNK
|9,15
|6.885.713.119
|% 7,52
|
|AKBNK
|16,00
|11.542.775.502
|% 5,61
|
|ISCTR
|12,44
|3.698.103.955
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.725.493.449
|% 9,95
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2334
|18,2412
|% 0,10
|
|Euro
|18,3204
|18,3261
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,0190
|21,1244
|% 0,54
|
|Frank
|18,9064
|19,0203
|% 1,04
|
|Riyal
|4,8389
|4,8632
|% 0,06
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|17,98
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,55
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.865
|35,00
|
|Tam
|6.797
|6.868
|39,00
|
|Yarım
|3.312
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|0,11
|
|B. Petrol
|90,81
|90,81
|1,66
|
Seans Raporu
14:41
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14:54GARAN
Yüzde 10.00 oranında artışla 26.18 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 781, 492 adet işlem
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14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 23 artarak (% 3.04 ) 3, 163
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14:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISCTR, KRDMD, KLNMA, GRNYO, VAKBN, OSMEN, HALKB, HURGZ, GARAN
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14:53
RALYH, HURGZ, DESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:53
VKING, SMRTG, AKSGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında