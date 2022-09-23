***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Mayıs 2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda Standard & Poor's ("S&P") tarafından Anadolu Efes'in BBB- olan uzun vadeli kredi ve tahvil notlarının negatif izlemeye alındığı belirtilmişti. Yapılan değerlendirme sonucunda S&P Anadolu Efes'in BBB- olan uzun vadeli kredi ve tahvil notlarını bir kademe indirerek BB+ seviyesi olarak belirlemiştir. Kredi notunun görünümü ise negatiftir. Faaliyet gösterilen ülkelerdeki jeopolitik ortamlardaki zorluk ve belirsizlikler not indiriminin gerekçesi olarak gösterilmiştir. S&P raporunda, Anadolu Efes'in kredi göstergelerinin güçlü olduğunun altını çizerken, Şirketin likidite profilinin iyi olduğunu ve yakın vadede refinansman riskinin olmamasının da kredi notunu desteklediğini belirtmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065045BIST