***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.09.2023 21:02
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings ("Fitch") Anadolu Efes'in BB+ olan uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu teyit etmiş aynı zamanda negatif izlemeyi devam ettirmiştir. Ulusal kredi notunu ise Türkiye'nin derecelendirme ölçeğinde en yüksek seviye olan AAA(tur) notunda korumuştur.
Fitch raporunda, Anadolu Efes'in, zorlu maliyet ortamına rağmen güçlü ve dayanıklı bir performans sergilediğini vurgulayarak, Şirket'in döviz cinsinden bulundurduğu nakit de dikkate alındığında likiditesinin yeterli olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191894
BIST
'
18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 94,81
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,7791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0204
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8237
En Düşük
26,5449
18:0528,7253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,1255
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,4520
18:051.658,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.658,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.644,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7656
|26,7722
|% 0,05
|
|Euro
|28,7184
|28,7389
|% -0,39
|
|Sterlin
|33,5490
|33,7172
|% -0,45
|
|Frank
|29,9795
|30,1601
|% -0,55
|
|Riyal
|7,1168
|7,1525
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-12,17
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.658
|-10,13
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.010
|11.141
|-3,00
|
|Yarım
|5.522
|5.600
|7,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.792
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|-0,39
|
|B. Petrol
|89,91
|89,91
|0,89
|