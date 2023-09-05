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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

05.09.2023 21:02
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Fitch Ratings ("Fitch") Anadolu Efes'in BB+ olan uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu teyit etmiş aynı zamanda negatif izlemeyi devam ettirmiştir. Ulusal kredi notunu ise Türkiye'nin derecelendirme ölçeğinde en yüksek seviye olan AAA(tur) notunda korumuştur.
 
      
Fitch raporunda, Anadolu Efes'in, zorlu maliyet ortamına rağmen güçlü ve dayanıklı bir performans sergilediğini vurgulayarak, Şirket'in döviz cinsinden bulundurduğu nakit de dikkate alındığında likiditesinin yeterli olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191894


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