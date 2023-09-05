***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings ("Fitch") Anadolu Efes'in BB+ olan uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu teyit etmiş aynı zamanda negatif izlemeyi devam ettirmiştir. Ulusal kredi notunu ise Türkiye'nin derecelendirme ölçeğinde en yüksek seviye olan AAA(tur) notunda korumuştur.Fitch raporunda, Anadolu Efes'in, zorlu maliyet ortamına rağmen güçlü ve dayanıklı bir performans sergilediğini vurgulayarak, Şirket'in döviz cinsinden bulundurduğu nakit de dikkate alındığında likiditesinin yeterli olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191894BIST