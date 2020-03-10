***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı2019 yılında aralarında yerli ve yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcılar, pay sahipleri ve analistlerin yer aldığı 226 yatırımcı ile Şirket faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içindeki diğer gelişmeler konusunda görüşmeler yapılmıştır. Anadolu Efes, pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan yurtiçi ve yurtdışı konferanslara ve diğer toplantılara da katılım sağlamaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında yurt dışında ve yurt içinde toplam on bir konferansa ve dört telekonferansa iştirak edilmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752984Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmuştur.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıWebsitemizde Yatırımcı İlişkileri sekmesi altında Kurumsal Yönetim bölümünün altında Bağış ve Yardım Politikası başlığı altındadır: https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/293/bagis-ve-yardim-politikasiBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBağış ve yardımlara ilişkin politika Esas Sözleşmemizin 45. maddesinde düzenlenmektedir. Esas Sözleşmemiz websitemizde https://www.anadoluefes.com/Upload/Docs/anadolu_efes_ana_sozlesme.pdf adresinde bulunmaktadır.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas Sözleşmemizin 32. maddesinde düzenlenmiştir. Esas Sözleşmemiz websitemizde https://www.anadoluefes.com/Upload/Docs/anadolu_efes_ana_sozlesme.pdf adresinde bulunmaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi30 Nisan 2019 tarihli Genel Kurul toplantısına medya kuruluşlarından herhangi bir katılım olmamıştır. Genel Kurulumuza Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketi temsilcisi, Bağımsız Denetim Şirketi Sorumlu Denetçisi, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Hissedarlarımız ve Şirket çalışanları katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 43,051.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıWebsitemizde Yatırımcı İlişkileri sekmesi altında Kurumsal Yönetim bölümünün altında Temettü Politikası başlığı altındadır: https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/291/temettu-politikasiYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim Kurulu'muzun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu'muzun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı30/04/2019 0 % 91,63 % 0,000002 % 91,63 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/Tutanak Bulunmamaktadır. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752984İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Rapor'unda Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Rapor'unda Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday gösterme komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Rapor'unda Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Rapor'unda Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu 3 nolu maddesinde belirtildiği gibi ücret komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Rapor'unda Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporumuzda "Faaliyet Sonuçları ve Beklentiler" başlığı altında yer verilmektedir.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıKurumsal Yönetim ve Ücretlendirme Politikası https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/292/ucretlendirme-politikasiFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı"Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Yapılan açıklamada Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine yer verilmekte diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bir ücret ödenmediği belirtilmektedir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere ödenen ücretlerin toplamına yer verilmiş, kişi bazında bir kırılım verilmemiştir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 83 % 17 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 17 % 25 4 4İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiTemmuz 2019Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıEvet (Yes)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYetki devri olmamıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı19Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer verilmiştir.Yönetim kurulu başkanının adıTuncay Özilhanİcra başkanı / genel müdürün adıCan ÇakaYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814372Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadırKadın üyelerin sayısı ve oranıBildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıTuncay Özilhan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/06/2000 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Kamilhan Süleyman Yazıcı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/04/2017 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Jason Gerard Warner İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/04/2019 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Tuğban İzzet Aksoy İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/04/2019 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Salih Metin Ecevit İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/04/2009 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Mehmet Cem Kozlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/05/2007 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Ahmet Boyacıoğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/04/2016 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Barış Tan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/04/2018 Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Uğur Bayar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/04/2018 Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Şevki Acuner İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/04/2018 Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İzzet Karaca İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 01/11/2013 Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri bölümünün altında Kurumsal Yönetim başlığı altında Tazminat Politikası yer almaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı16İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıEtik YöneticisiŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriEtik İnternet sitesi www.efesethicsline.com (5 dilde) Etik hattı telefon numarası: + 90 212 276 33 37 Etik hat e-posta kanalı: efes@efesethicsline.com3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıBaşta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmektedir. Çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini Anadolu Grubu İnovasyon Portalı olan BiFikir sistemimizden yönetim ile paylaşabilmektedir. İnsan Kaynakları tarafından çalışanlarımıza sunulan hizmetler hakkında istek ve iyileştirme taleplerinin iletilebildiği İnsan Kaynakları Talep ve Öneri Hattı ise etkin biçimde çalışanlarımızca kullanılmaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıBulunmamaktadır3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüHalefiyet planı Anadolu Efes ve Anadolu Grubu şirketleri genelinde düzenli şekilde bütün çalışanları kapsayan Organizasyonel Gelişim Toplantıları kapsamında değerlendirilmektedir. Kilit Yönetici planları da bu süreçde gözden geçirilmektedir. İlgili pozisyonlardaki değişikliklerde Yönetim Kurulu onayı alınmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiWebsitemizde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altında İnsan Kaynakları Politikası bulunmaktadır. Burada da belirtildiği üzere, Grubumuzun çalışma ilkeleri arasında da yerini almış olan ve taviz verilmeden uygulanmakta olan “şirketin çalışanlarına karşı sorumlulukları”ndan birisi de çalışanlarımız ile her türlü ilişkimizi yürütürken ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmemesidir. Çalışanlarımızın farklılıklarından ve kültürel çeşitliliklerinden gurur duyulmakta ve ortak bir amaç çevresinde toplanırken, bu çeşitlilik gelişme için bir araç olarak görülmektedir.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal Yönetim başlığı altında İş Etiği İlkeleri kısmında Anadolu Efes İş Etiği İlkeleri içinde yer almaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim başlığı altında İş Etiği İlkeleri'nde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerRaporumuz Sürdürülebilirlik başlığı altında yer almaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerKurumsal Yönetim başlığı altında İş Etiği İlkeleri kısmında Anadolu Efes İş Etiği İlkeleri içinde yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıOrtaklık Yapısı ve Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim BölümüKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümHakkımızda / Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe-İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler Faaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu başlığı altında yer verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık beyanlarına ise Faaliyet Raporu'nun Bağımsızlık Beyanları başlığı altında yer verilmiştir.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu başlığı altında 3. bölüm olan Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesi altında yer verilmiştir.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları maddesi altında yer verilmiştir.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporumuzda Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler başlığı altında 13. Diğer bölümünde yer verilmiştir.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporumuzda Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler başlığı altında 13. Diğer bölümünde yer verilmiştir.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilyfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporumuzda ve websitemizde Sürdürülebilirlik başlığı altında yer verilmiştir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 98Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu toplantısına ilişkin bilgi, belge ve sunumlar ilgili toplantılardan 3 ila 5 gün öncesinde Yönetim Kurulu'nun bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıEsas Sözleşmemizin 14. Maddesinde yer almaktadır. Esas Sözleşmemiz websitemizde https://www.anadoluefes.com/Upload/Docs/anadolu_efes_ana_sozlesme.pdf bulunmaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBulunmamaktadır4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu Başlığı altında 3. bölüm olan Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer verilmektedir.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/343206Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) İzzet Karaca Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Şevki Acuner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Uğur Bayar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kamilhan Süleyman Yazıcı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Jason Warner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hurşit Zorlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yılmaz Argüden Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aslı Demirel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Barış Tan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Tuğban İzzet Aksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Cem Kozlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ben Graham Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826556BIST