AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Uğur Bayar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/04/2018 Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Şevki Acuner İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/04/2018 Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Lale Develioğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/11/2020 Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri bölümünün altında Kurumsal Yönetim başlığı altında Tazminat Politikası yer almaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı22İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıEtik YöneticisiŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriEtik İnternet sitesi www.efesethicsline.com (5 dilde) Etik hattı telefon numarası: + 90 212 276 33 37 Etik hat e-posta kanalı: efes@efesethicsline.com3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıBaşta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmektedir. Çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini Anadolu Grubu İnovasyon Portalı olan BiFikir sistemimizden yönetim ile paylaşabilmektedir. İnsan Kaynakları tarafından çalışanlarımıza sunulan hizmetler hakkında istek ve iyileştirme taleplerinin iletilebildiği İnsan Kaynakları Talep ve Öneri Hattı ise etkin biçimde çalışanlarımızca kullanılmaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıBulunmamaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüHalefiyet planı Anadolu Efes ve Anadolu Grubu şirketleri genelinde düzenli şekilde bütün çalışanları kapsayan Organizasyonel Gelişim Toplantıları kapsamında değerlendirilmektedir. Kilit Yönetici planları da bu süreçde gözden geçirilmektedir. İlgili pozisyonlardaki değişikliklerde Yönetim Kurulu onayı alınmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiWebsitemizde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altında İnsan Kaynakları Politikası bulunmaktadır. Burada da belirtildiği üzere, Grubumuzun çalışma ilkeleri arasında da yerini almış olan ve taviz verilmeden uygulanmakta olan şirketin çalışanlarına karşı sorumluluklarından birisi de çalışanlarımız ile her türlü ilişkimizi yürütürken ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmemesidir. Çalışanlarımızın farklılıklarından ve kültürel çeşitliliklerinden gurur duyulmakta ve ortak bir amaç çevresinde toplanırken, bu çeşitlilik gelişme için bir araç olarak görülmektedir.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal Yönetim başlığı altında İş Etiği İlkeleri kısmında Anadolu Efes İş Etiği İlkeleri içinde yer almaktadır. İnsan Hakları Politikamız da hazırlanıp çalışanlarımızla paylaşılmıştır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim başlığı altında İş Etiği İlkeleri'nde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerRaporumuz Sürdürülebilirlik başlığı altında yer almaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerKurumsal Yönetim başlığı altında İş Etiği İlkeleri kısmında Anadolu Efes İş Etiği İlkeleri içinde yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıOrtaklık Yapısı ve Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim BölümüKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümHakkımızda / Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe-İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler Faaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu başlığı altında yer verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık beyanlarına ise Faaliyet Raporu'nun Bağımsızlık Beyanları başlığı altında yer verilmiştir.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu başlığı altında 3. bölüm olan Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesi altında yer verilmiştir.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları maddesi altında yer verilmiştir.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporumuzda Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler başlığı altında 13. Diğer bölümünde yer verilmiştir.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporumuzda Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler başlığı altında 13. Diğer bölümünde yer verilmiştir.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKarşılıklı iştirak bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporumuzda ve websitemizde Sürdürülebilirlik başlığı altında yer verilmiştir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu toplantısına ilişkin bilgi, belge ve sunumlar ilgili toplantılardan 3 ila 5 gün öncesinde Yönetim Kurulu'nun bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıEsas Sözleşmemizin 14. Maddesinde yer almaktadır. Esas Sözleşmemiz websitemizde https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/298/ana-sozlesme bulunmaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBulunmamaktadır4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun Yönetim Kurulu Başlığı altında 3. bölüm olan Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer verilmektedir.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/343206Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Şevki Acuner Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Uğur Bayar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Uğur Bayar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Rasih Engin Akçakoca Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Jason Warner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hurşit Zorlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yılmaz Argüden Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aslı Demirel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Barış Tan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Tuğban İzzet Aksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Cem Kozlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Ben Graham Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917599BIST