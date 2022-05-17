***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
17.05.2022 10:29
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
24/12/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
24/12/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/05/2022
Açıklama
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 17.05.2022 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir.
SAHA tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Şirketimizin www.anadoluefes.com adresindeki websitesinde yayınlanacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,4 98,8 99,5 93,9 96,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030763
BIST
10:432.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,53
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.392
10:4315,8893
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,3482
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8893
En Düşük
15,5343
10:4316,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,4442
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
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16,6844
En Düşük
16,2212
10:43931,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 20,95
|Açılış
|: 931,95
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
932,04
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:43
|ORCAY
|19,91
|110.829.896
|% 10,00
|
|RHEAG
|2,30
|3.130.761
|% 9,00
|
|EUHOL
|2,72
|14.300.819
|% 8,37
|
|TMPOL
|20,20
|38.315.880
|% 6,48
|
|IMASM
|37,38
|39.177.342
|% 6,01
|
|GZNMI
|32,80
|2.775.995
|% -9,99
|
|ATATP
|64,60
|8.195.906
|% -4,58
|
|KONKA
|22,14
|26.136.752
|% -3,15
|
|LIDER
|18,28
|13.789.826
|% -2,82
|
|BAYRK
|5,95
|2.877.045
|% -2,62
|
|ORCAY
|19,91
|110.829.896
|% 10,00
|
|SELVA
|10,16
|43.342.604
|% -2,21
|
|IMASM
|37,38
|39.177.342
|% 6,01
|
|SMRTG
|24,54
|33.759.040
|% -0,89
|
|MOBTL
|1,76
|28.292.706
|% 0,57
|
|MOBTL
|1,76
|28.292.706
|% 0,57
|
|DGNMO
|2,44
|9.992.815
|% 3,39
|
|KIMMR
|3,35
|8.705.711
|% 1,52
|
|HUNER
|2,85
|5.895.998
|% -0,35
|
|SMRTG
|24,54
|33.759.040
|% -0,89
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8797
|15,8893
|% 2,24
|
|Euro
|16,6437
|16,6844
|% 2,74
|
|Sterlin
|19,6228
|19,7212
|% 2,83
|
|Frank
|15,8082
|15,9035
|% 2,37
|
|Riyal
|4,2158
|4,2370
|% 2,11
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,60
|
|Altın Gr.
|932
|932
|20,95
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|0,26
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,16
|
Seans Raporu
10:43
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10:55XU030
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10:55XU100
Endeks 2, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 150.00 milyon TL de
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10:55EUHOL
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