***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
17.05.2023 09:38
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
24/12/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
24/12/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/05/2023
Açıklama
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 17.05.2023 tarihi itibarıyla 96,7 seviyesine yükselmiştir.
Şirketimizin Yönetim Kurulunda Cinsiyet Eşitliği Politikası not artış gerekçeleri arasında belirtilmiş olup 2023 yılında yayınlanan bu politikamıza websitemizin kurumsal yönetim bölümünden ulaşabilirsiniz.
SAHA tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Şirketimizin www.anadoluefes.com adresindeki websitesinde yayınlanacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,4 98,8 99,5 94,8 96,7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151847
BIST
12:494.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 57,95
|Açılış
|: 4.606
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|Önceki Kapanış
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4.681
En Düşük
4.600
12:4919,7573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 20,2400
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|Önceki Kapanış
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19,8240
En Düşük
19,6576
12:4921,4417
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:491.260,75
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|Açılış
|: 1.260,75
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|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler12:49
|PSGYO
|5,83
|56.713.323
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|17.796.003
|% 9,99
|
|GOKNR
|12,58
|78.941.044
|% 9,97
|
|KLRHO
|27,44
|49.143.944
|% 9,94
|
|SMRTG
|63,10
|216.903.884
|% 9,93
|
|ORMA
|51,00
|74.868
|% -7,27
|
|ULAS
|14,82
|4.376.396
|% -4,69
|
|FENER
|45,38
|74.573.598
|% -3,16
|
|BALAT
|14,90
|39.560
|% -1,91
|
|DIRIT
|5,50
|60.599
|% -1,79
|
|KOZAL
|19,61
|1.610.604.176
|% 3,21
|
|ASTOR
|50,00
|1.195.306.172
|% 5,89
|
|EUPWR
|79,70
|1.106.858.472
|% 3,91
|
|EKGYO
|6,52
|810.353.845
|% 0,77
|
|BIMAS
|151,10
|774.216.270
|% -0,53
|
|EKGYO
|6,52
|810.353.845
|% 0,77
|
|ODAS
|5,28
|395.659.157
|% 4,97
|
|AKFYE
|10,20
|313.263.758
|% 2,82
|
|ASTOR
|50,00
|1.195.306.172
|% 5,89
|
|ADESE
|1,24
|27.852.988
|% 1,64
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7517
|19,7573
|% 0,20
|
|Euro
|21,4215
|21,4417
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,4961
|24,6190
|% -0,21
|
|Frank
|21,8860
|22,0178
|% -0,14
|
|Riyal
|5,2527
|5,2791
|% 0,16
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-4,93
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|9.024
|9.161
|-70,00
|
|Tam
|8.989
|9.223
|-88,84
|
|Yarım
|4.439
|4.566
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.269
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,02
|15,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,15
|