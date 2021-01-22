***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliğiİçerisinde fabrika binası ve müştemilatı olan arsa ve tarlaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Köy Altı Mevkii, Demiryolu Ergene Arası Mevkii ve Ovacık Mevkii ? Yüzölçümü: 132.957 metrekareSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/01/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış BedeliKDV haric toplam 60.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,5%Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)10,1%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,1%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,5%Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,01%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,3%Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihGerekli onayların alınmasının akabinde, işlemin 2021 yılının ilk çeyreğin içerisinde tamamlanması beklenmektedir.Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış amacı, atıl kaynakların işletme faaliyetlerine kazandırılması olup ortaklığın faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı54,8 milyon TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiSağlanacak nakit işletme faaliyetlerinde kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYoktur.Karşı TarafToybox Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi23/12/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa değeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası18.01.2021 / 2021/141Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar57.435.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 22/01/2021 tarihinde, Şirketimiz tarafından üretim ağımızın optimizasyonuna ilişkin başlatılan program çerçevesinde, 2014 yılında bira üretim faaliyetlerimizin durdurulduğu ve o dönemden bu yana satış, dağıtım ve lojistik faaliyetleri için kullanılmakta olan Kırklareli/Lüleburgaz'daki fabrikamızın bulunduğu sanayi parseli ve çevresindeki tarım parsellerinden oluşan taşınmazların, KDV hariç toplam 60.000.000 TL (Altmış Milyon Türk Lirası) bedel ile Toybox Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına satılmasına ve satışa konu gayrimenkullerin satış işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Söz konusu iş ve işlemlerle ilgili gelişmeler olduğunda ayrıca bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903775BIST