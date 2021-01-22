***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
22.01.2021 08:53
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
İçerisinde fabrika binası ve müştemilatı olan arsa ve tarla
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Köy Altı Mevkii, Demiryolu Ergene Arası Mevkii ve Ovacık Mevkii ? Yüzölçümü: 132.957 metrekare
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/01/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
KDV haric toplam 60.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,5%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
10,1%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,1%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,5%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,01%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,3%
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Gerekli onayların alınmasının akabinde, işlemin 2021 yılının ilk çeyreğin içerisinde tamamlanması beklenmektedir.
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış amacı, atıl kaynakların işletme faaliyetlerine kazandırılması olup ortaklığın faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
54,8 milyon TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Sağlanacak nakit işletme faaliyetlerinde kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur.
Karşı Taraf
Toybox Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
23/12/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
18.01.2021 / 2021/141
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
57.435.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 22/01/2021 tarihinde, Şirketimiz tarafından üretim ağımızın optimizasyonuna ilişkin başlatılan program çerçevesinde, 2014 yılında bira üretim faaliyetlerimizin durdurulduğu ve o dönemden bu yana satış, dağıtım ve lojistik faaliyetleri için kullanılmakta olan Kırklareli/Lüleburgaz'daki fabrikamızın bulunduğu sanayi parseli ve çevresindeki tarım parsellerinden oluşan taşınmazların, KDV hariç toplam 60.000.000 TL (Altmış Milyon Türk Lirası) bedel ile Toybox Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına satılmasına ve satışa konu gayrimenkullerin satış işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Söz konusu iş ve işlemlerle ilgili gelişmeler olduğunda ayrıca bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903775
BIST