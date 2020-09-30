***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay sahiplerimize daha önce yasal süre uzatımı olmaması halinde 01.10.2020 tarihinden itibaren yapılacağını açıkladığımız kar payı ödemeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 13 üncü maddesine ilişkin olarak 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereğince 01.10.2020 tarihi itibarıyla yapılamamaktadır. Söz konusu kar payı ödemeleri, Şirketimiz tarafından ilgili Cumhurbaşkanı Kararı gereğince üç ay süre ile uzatılan bu sürenin sonundan itibaren yapılabilecektir. Yeni gelişmeler olması durumunda ilgili duyurular usulüne uygun şekilde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877341BIST