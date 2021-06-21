***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 11:15
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin tedavüldeki 2022 yılı vadeli 500,000,000 ABD Doları nominal değerli tahvillerine ilişkin vadesinden önce nakdi geri alım teklifi yapılması planlanmakta olup bu işleme ilişkin olarak Citigroup Global Markets Limited ve J.P. Morgan Securities plc yetkilendirilmiştir. Buna ilişkin olarak, Şirketimiz tedavüldeki ilgili tahvillerin sahiplerine Geri Alım Teklifini, ekte ayrıntıları verilen duyuruda açıklanan hüküm ve koşullara bağlı olarak, kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943316
BIST
12:081.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,18
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.394
12:088,7563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0137
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
12:0810,4223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0348
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,4076
12:08501,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,72
|Açılış
|: 501,09
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler12:08
|VAKFN
|10,57
|69.478.445
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.149.406
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.951.514
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|27.386.013
|% 9,94
|
|EUYO
|4,22
|2.629.580
|% 9,90
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|EUKYO
|7,99
|15.687.986
|% -8,06
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,36
|261.699.025
|% -5,77
|
|METUR
|6,06
|18.971.893
|% -5,16
|
|THYAO
|14,91
|914.971.277
|% 2,19
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|BERA
|14,36
|261.699.025
|% -5,77
|
|KOZAL
|121,10
|253.344.222
|% 0,25
|
|FENER
|40,64
|207.904.095
|% 3,15
|
|EKGYO
|2,13
|194.526.860
|% 0,00
|
|THYAO
|14,91
|914.971.277
|% 2,19
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|YKBNK
|2,15
|85.743.366
|% -0,46
|
|VKGYO
|1,55
|40.629.692
|% 4,03
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7546
|8,7563
|% -0,16
|
|Euro
|10,4165
|10,4223
|% -0,33
|
|Sterlin
|12,1106
|12,1713
|% -0,60
|
|Frank
|9,4853
|9,5425
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3294
|2,3411
|% -0,09
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-4,70
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|-0,35
|