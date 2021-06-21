***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin tedavüldeki 2022 yılı vadeli 500,000,000 ABD Doları nominal değerli tahvillerine ilişkin vadesinden önce nakdi geri alım teklifi yapılması planlanmakta olup bu işleme ilişkin olarak Citigroup Global Markets Limited ve J.P. Morgan Securities plc yetkilendirilmiştir. Buna ilişkin olarak, Şirketimiz tedavüldeki ilgili tahvillerin sahiplerine Geri Alım Teklifini, ekte ayrıntıları verilen duyuruda açıklanan hüküm ve koşullara bağlı olarak, kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943316BIST