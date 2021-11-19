***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2021 17:44
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
2017 yılından beri Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Sn. Tuğrul Ağırbaş 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki görevinden ayrılmaya karar vermiştir. Türkiye operasyonlarının 2018 tarihinden beri Satış Direktörlüğü pozisyonunu yürüten Sn. Onur Altürk, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü olarak atanmıştır.
Bununla birlikte, geleceğin Anadolu Efes'ini yaratmak için çıktığımız yolda daha da etkin bir organizasyon modeline geçiyoruz.
Bu doğrultuda, Şirket bünyesinde halen Türkiye Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü görevini yürüten Sn. Selda Susal Saatçi, Anadolu Efes Grup Ofis'te oluşturulmuş olan Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörlüğü'ne,
17:401.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 1.749
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|Önceki Kapanış
|: 1.737
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1.759
En Düşük
1.728
17:4011,1377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1017
|Açılış
|: 11,0600
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|Önceki Kapanış
|: 11,1000
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11,1881
En Düşük
10,8299
17:4012,5967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0321
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
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12,6953
En Düşük
12,3010
17:40664,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 4,15
|Açılış
|: 664,20
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:40
|FRIGO
|2,86
|31.804.669
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.619.354
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.438.499
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.479.771
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|477.916.575
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|104.128.907
|% -9,99
|
|PGSUS
|93,15
|460.482.546
|% -7,77
|
|DOCO
|948,10
|65.991.761
|% -6,65
|
|TAVHL
|27,92
|344.652.451
|% -5,99
|
|THYAO
|17,14
|2.552.877.574
|% -4,78
|
|KRDMD
|8,24
|2.215.828.010
|% 5,10
|
|GARAN
|12,15
|1.890.296.279
|% -0,74
|
|YKBNK
|3,56
|1.542.616.896
|% -1,11
|
|SISE
|11,19
|1.273.595.166
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,56
|1.542.616.896
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,24
|2.215.828.010
|% 5,10
|
|ODAS
|1,61
|371.324.329
|% 3,87
|
|TSKB
|1,56
|311.205.736
|% -1,27
|
|ADESE
|1,06
|193.225.197
|% -0,93
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1215
|11,1377
|% 0,92
|
|Euro
|12,5798
|12,5967
|% 0,26
|
|Sterlin
|14,9131
|14,9878
|% 0,37
|
|Frank
|11,9537
|12,0257
|% 0,60
|
|Riyal
|2,9541
|2,9689
|% 0,67
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|0,52
|
|Altın Gr.
|663
|663
|2,36
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|0,05
|
|B. Petrol
|79,84
|79,84
|-1,40
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
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17:50IZFAS
Yüzde 4.17 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 409 adet işlem
-
17:49KUYAS
Yüzde 4.03 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 038, 521 adet işlem
-
17:48ENJSA
Yüzde 4.44 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 837, 280 adet işlem
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17:47XU100
Endeks 1, 740 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 110.00 milyon TL de
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17:47VAKKO
Yüzde 4.42 oranında artışla 10.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 910, 092 adet işlem