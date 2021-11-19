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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.11.2021 17:44
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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2017 yılından beri Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Sn. Tuğrul Ağırbaş 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki görevinden ayrılmaya karar vermiştir. Türkiye operasyonlarının 2018 tarihinden beri Satış Direktörlüğü pozisyonunu yürüten Sn. Onur Altürk, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü olarak atanmıştır.
Bununla birlikte, geleceğin Anadolu Efes'ini yaratmak için çıktığımız yolda daha da etkin bir organizasyon modeline geçiyoruz.
Bu doğrultuda, Şirket bünyesinde halen Türkiye Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü görevini yürüten Sn. Selda Susal Saatçi, Anadolu Efes Grup Ofis'te oluşturulmuş olan Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörlüğü'ne,
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