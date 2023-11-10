***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2023 18:32
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anadolu Efes Grup Hukuk İşleri Direktörü olarak görev yapan Sn. Yıldıray Efil, 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kariyerinde farklı fırsatları değerlendirmek üzere şirketimizdeki görevinden ayrılacaktır. Anadolu Efes'te Türkiye Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Melis Alkan Bölükbaşı aynı tarih itibarıyla Anadolu Efes Grup Hukuk İşleri Direktörü olarak atanacaktır.
Sn. Melis Alkan Bölükbaşı 2007 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi Hukuku bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Sn. Bölükbaşı 2007-2014 yılları arasında Aksu Savaş Çalışkan Avukatlık Ortaklığı'nda sırasıyla Avukat ve Kıdemli Avukat olarak çalışmış daha sonra 2014-2018 yılları arasında Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'de Hukuk Müşaviri görevini üstlenmiştir. 2019 yılında Anadolu Efes'te Grup Hukuk İşleri Müdürü olarak atanan Sn. Bölükbaşı, Haziran 2022'den beri Anadolu Efes Türkiye'de Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217077
BIST
'
18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -70,12
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.765
En Yüksek
7.855
18:0528,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1164
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
18:0530,5066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0665
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
18:051.781,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -10,39
|Açılış
|: 1.781,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.778,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLMSN
|25,74
|186.515.218
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,54
|92.209.373
|% 10,00
|
|YAPRK
|230,00
|63.790.861
|% 10,00
|
|MARKA
|34,58
|26.297.548
|% 9,99
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|ISBTR
|640.712,50
|6.500.695
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|12.978.862
|% -9,95
|
|VAKKO
|87,45
|122.280.009
|% -9,85
|
|UFUK
|101,00
|2.288.565
|% -8,18
|
|ELITE
|53,50
|247.236.068
|% -7,84
|
|THYAO
|229,10
|7.312.220.064
|% -0,48
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|TUPRS
|149,80
|3.159.094.283
|% -0,53
|
|EREGL
|38,26
|3.074.990.020
|% 1,97
|
|TABGD
|180,70
|2.842.502.935
|% -0,99
|
|EKGYO
|6,88
|1.587.474.954
|% 0,73
|
|IHLAS
|1,25
|234.046.728
|% 5,93
|
|ZOREN
|5,22
|902.506.089
|% -2,43
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|ISCTR
|20,08
|2.541.020.782
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5231
|28,5796
|% 0,41
|
|Euro
|30,4864
|30,5066
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,7540
|34,9283
|% 0,23
|
|Frank
|31,4846
|31,6743
|% 0,35
|
|Riyal
|7,5895
|7,6276
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,33
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|845,95
|846,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,38
|984,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,55
|81,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.938,71
|1.939,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -0.62 ) 6, 774
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, BEYAZ, IHGZT, GRTRK, BYDNR, ARDYZ, ENSRI, PKENT, BANVT, SNPAM
-
17:59
REEDR, TDGYO, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SOKM, SUMAS, AVTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 252 hisse senedinden 127 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem