***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnadolu Efes Grup Hukuk İşleri Direktörü olarak görev yapan Sn. Yıldıray Efil, 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kariyerinde farklı fırsatları değerlendirmek üzere şirketimizdeki görevinden ayrılacaktır. Anadolu Efes'te Türkiye Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Melis Alkan Bölükbaşı aynı tarih itibarıyla Anadolu Efes Grup Hukuk İşleri Direktörü olarak atanacaktır.Sn. Melis Alkan Bölükbaşı 2007 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi Hukuku bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Sn. Bölükbaşı 2007-2014 yılları arasında Aksu Savaş Çalışkan Avukatlık Ortaklığı'nda sırasıyla Avukat ve Kıdemli Avukat olarak çalışmış daha sonra 2014-2018 yılları arasında Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'de Hukuk Müşaviri görevini üstlenmiştir. 2019 yılında Anadolu Efes'te Grup Hukuk İşleri Müdürü olarak atanan Sn. Bölükbaşı, Haziran 2022'den beri Anadolu Efes Türkiye'de Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217077BIST